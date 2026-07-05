阪神、広島に4点リードで後半戦へ
広島が1回に先制するも、2回に追いつかれた阪神は5回裏に前川のホームランなどで4点を奪い、一気に5-1とリードを広げた。佐藤輝明も2得点を記録。広島は追いつけるか。
【スタメン】
阪神: 1(中)髙寺 望夢 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(遊)木浪 聖也 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)村上 頌樹
広島: 1(左)名原 典彦 2(中)大盛 穂 3(二)菊池 涼介 4(三)坂倉 将吾 5(遊)小園 海斗 6(右)野間 峻祥 7(一)佐藤 啓介 8(投)床田 寛樹 9(捕)石原 貴規
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|-
|1
|巨人
|73
|38
|33
|2
|.535
|-
|3
|ヤクルト
|73
|38
|34
|1
|.528
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|74
|29
|42
|3
|.408
|9
|6
|中日
|75
|29
|45
|1
|.392
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|75
|45
|29
|1
|.608
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|80
|45
|35
|0
|.562
|3
|4
|ロッテ
|73
|36
|34
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|6
|楽天
|75
|29
|45
|1
|.392
|16