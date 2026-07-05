阪神、広島に4点リードで後半戦へ

広島が1回に先制するも、2回に追いつかれた阪神は5回裏に前川のホームランなどで4点を奪い、一気に5-1とリードを広げた。佐藤輝明も2得点を記録。広島は追いつけるか。

【スタメン】

阪神: 1(中)髙寺　望夢 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)前川　右京 7(遊)木浪　聖也 8(捕)坂本　誠志郎 9(投)村上　頌樹

広島: 1(左)名原　典彦 2(中)大盛　穂 3(二)菊池　涼介 4(三)坂倉　将吾 5(遊)小園　海斗 6(右)野間　峻祥 7(一)佐藤　啓介 8(投)床田　寛樹 9(捕)石原　貴規

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 72 38 33 1 .535 -
1 巨人 73 38 33 2 .535 -
3 ヤクルト 73 38 34 1 .528 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 74 29 42 3 .408 9
6 中日 75 29 45 1 .392 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 75 45 29 1 .608 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 80 45 35 0 .562 3
4 ロッテ 73 36 34 3 .514 7
5 オリックス 76 38 36 2 .514 7
6 楽天 75 29 45 1 .392 16