丸井スズキがプロデュースする菓子ブランド「日本橋錦豊琳」は7月2日、東京駅グランスタ東京店をリニューアルし、東京駅限定店舗「日本橋錦豊琳PLUS」としてオープンする。

同店では、「懐かしいを、新しいへ。月替わりの昔菓子」をコンセプトに、昔ながらの馴染みあるお菓子に現代の感性をプラスした月替わり商品を提案する。これまでのかりんとうを中心とした売り場展開は維持しつつ、毎月のお菓子選びを楽しめる店を目指す。

7月の限定商品として、新感覚のわらび餅2種類を発売する(販売期間は7月2日から31日まで)。「warabi-mochi＋ 梅酒(はちみつソース付)」(594円)は、コシのある食感はそのままに、梅酒の甘酸っぱい風味を加え、付属のソースで味の変化を楽しめる一品。

「warabi-mochi＋ あんこ(宇治抹茶きなこ付)」(594円)は、あずきの風味を活かしたもちもち食感の生地に、宇治抹茶きなこのほろ苦さと香ばしさを合わせて楽しめる。

リニューアルオープン記念として、7月2日～31日までの期間中に7月限定のわらび餅を含む税込2,500円以上を購入した人に、先着で「オリジナルコンパクトミラー」をプレゼントする。ノベルティは数量限定で、なくなり次第終了となる。