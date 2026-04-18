JR東日本クロスステーション フーズカンパニーは4月21日、「TOKYOSTATION CAFE - THE NORTH DOME - (東京ステーションカフェ ザ ノースドーム)」を東京駅丸の内北ドーム内にオープンする。

TOKYOSTATION CAFETHENORTHDOME

重要文化財の歴史的質感をそのまま体感出来るカフェ

1914年の東京駅竣工当時、誰かの到着を待ちわび、旅の余韻に浸った改札出口の「待合室」。その空間を「時を味わい、文化を愉しむ空間」として現代に引き継ぐ。

空間デザインコンセプトは「NEW CLASSIC TOKYO」。重要文化財である東京駅丸の内駅舎の歴史的質感を感じながら、日常から離れて思索をめぐらすことができる。天井5mの空間に広がるのは、100年以上の時を刻んだ重要文化財の構造レンガ壁。見上げれば東京駅特有の「八角形天井」、足元にはその意匠を模した「特注カーペット」のあるシンボルシートなど、「時を味わい、文化を愉しむ空間」を提案する。

ティータイムを彩るスイーツとドリンク

「オリジナルドームズコット」(1ピース1,800円)は、丸の内駅舎のドーム内の賑わいをフルーツで、天井のドームを濃厚なカスタードで表現した一品。季節ごとのフルーツを楽しめる。

14:00から提供する「アフタヌーンティープレート」(ドリンク付3,200円)は、季節のフルーツサンドやミニ・パフェ、黒毛和牛ローストビーフのサラダ、彩りドライフルーツのスイーツ仕立て、彩り野菜のフリッタータなどが一度に楽しめるワンプレートディッシュ。

「オリジナルブレンドティー」(1,200円)は、コクと香り豊かな2種類のインド産紅茶「ダージリン」「アッサム」をベースに、まろやかな甘みを持つ「和紅茶」をブレンド。みずみずしいマスカットや桃の香りをまとった、まるでフルーツパフェのような紅茶。

季節限定「ダージリン ファーストフラッシュ ジッダパハール茶園」(2,000円)は、中国種の茶樹を中心に丁寧に摘採された茶葉からつくられ、黄金に輝く色合い、若葉を思わせるグリニッシュな味わいに、桃やぶどうを感じさせる果実様の香りが立ち、アーモンドやピスタチオのような香ばしい風味が特徴。同じく季節限定の「ダージリン シルバーニードル オカイティ茶園」 (2,400円)は、産毛が銀色に輝く新芽のみを使用したダージリン白茶。やさしく繊細な口当たりの中に、蘭の花のような華やかさと蜂蜜を思わせるほのかな甘みが感じられる。

爽やかな酸味が特徴の「キリマンジャロ」(1,200円)や、酸味・苦味・コク・香りのバランスが取れた口当たりが優しい「ブルーマウンテンNo.1」(1,400円)もサイフォン式で抽出し提供する。

ティータイムを彩るドリンク

東京ステーションギャラリーとのコラボレーション

隣接する東京ステーションギャラリーで開催される「スイス絵画の異才 カール・ヴァルザー 世紀末の昏き残照」展から着想を得た「コラボレーションパフェ」(1,800円)を販売する。展覧会のイメージカラーであるグリーンを、抹茶マカロン・ピスタチオソースで表現し、濃厚なチョコレートアイスクリームとフルーツを合わせた。提供期間は2026年4月21日～6月21日。

限定パッケージのお土産や開業記念特典も

東京駅限定の新たなお土産として、東京ステーションギャラリーとのコラボレーションパッケージ「東京駅赤レンガパウンドケーキ」(2,200円)を販売する。重要文化財の赤レンガの質感を再現するため、専用型でどっしりと密な生地に焼き上げた。コクのある塩キャラメルの風味とシャリシャリしたザラメの食感が楽しめるしっとりした味わいが特徴のパウンドケーキ。

TOKYO STATION CAFE限定パッケージ「東京駅赤レンガパウンドケーキ」(1本/個包装6個入り いずれも2,200円)

また、開業記念として、来店客に同商品(1個)を先着でプレゼントする。配布数は先着1,500名、期間は4月21日からで、なくなり次第終了となる。

開業記念プレゼント

食事メニューやタルトも展開

「ミックスフルーツタルト」(1ピース1,600円)は、メロン、苺、マンゴーなど、旬の果実をこぼれんばかりに盛り付けたタルト。果汁滴るみずみずしさと、濃厚なクリームのハーモニーが堪能できる。

「マンゴーと葡萄のタルト」(1ピース1,800円)は、産地を厳選したマンゴーとみずみずしい葡萄を添えた季節感 あふれるタルト。アーモンド香るしっとりとした生地と、とろけるようなマンゴーの甘みが調和する一品。

「平飼い卵のオムレツサンド」(1,600円)は、鶏舎や養鶏場で自由に動き回れる環境で育てた、平飼い鶏の卵を使用。山椒の爽やかな香りを添えた風味豊かなサンドイッチ。

「シチュー・ド・ハンバーグデミグラスソース(季節のアミューズ・パンまたはライス付き)」(2,900円)は、岩手県の肉の専門店「格之進」のジューシーなハンバーグを使用し、旨味たっぷりの濃厚デミグラスソースで奥深い味わいに仕上げた煮込み風ハンバーグ。

「特製ハヤシライス(季節のアミューズ付き)」(2,500円)は、かつての国鉄の食堂車を経営していた「日本食堂」の味を引き継いだデミグラスソースを使用。じっくり煮込んだ牛肉の旨味と玉ねぎの甘みが溶け込んだ、濃厚でコク深い味わいのハヤシライス。