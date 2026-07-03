南野陽子は映画『免許返納!?』での舘ひろしとの共演を「本当に光栄」と振り返り、話題となっているデュエットシーンについて「舘さんの近くで過ごせたので嬉しい時間になりました」と撮影を回顧した。

  • 南野陽子 =オフィシャル提供

    南野陽子 =オフィシャル提供

南野陽子が舘ひろしとの共演に喜び

映画『免許返納!?』大ヒット御礼舞台挨拶が6月30日に都内で行われ、舘ひろし、南野陽子、高見沢俊彦が登壇した。

上映後の舞台挨拶ということで会場の熱気が冷めない中、 舘は「映画は楽しんでいただけたでしょうか。本日は“大ヒット御礼舞台挨拶”として皆さんにご挨拶できることを本当に嬉しく思っております」と会場に集まった観客に対して感謝の思いを述べた。

舘演じる南条の旅路を支える「スナックしずえ」のママ・安田しずえを演じた南野は「舘さん演じる南条弘のファンの役で出演をしましたが、今も同じような気持ち。映画でご一緒できて本当に光栄に思っております」と隣にいる舘に照れながらコメント。

また、自身が演じたしずえの映画への愛を語るシーンでの「でも、映画でしょう?」という台詞に関しては「ショットガンをぶっ放すのもビックリなんですけど、鉄仮面を被ってデビューをした身としては『どうやって顔を洗うの?』『どうやって食べるの?』と言われてきたので、すんなり言えました」と自身の出演作にも触れながら撮影を振り返った。

舘ひろしと南野陽子がデュエットシーンを回顧

公開後に大きな話題となっている舘と南野の「泣かないで」のデュエットシーンについて、舘は「台本には『泣かないで』をカラオケで歌うくらいしか書いてなかったんですよ。ワンフレーズかサビで終わるかと思ったら、結構長く監督が撮るんですよ。『みんな使うの?』と聞いたら『みんな使う』って言うので大丈夫かなと思ったんですが、途中から南野さんが歌ってくれて助かりました」と回想。

それに対して南野は「ほんの少しだけお邪魔するだけじゃないかと思って、本番の前に何回か練習はしたんですが、当日のリハーサルで『2番から』と言われました。そんなに長いんですかと思ったのですが、そのおかげでたっぷりと舘さんの近くで過ごせたので嬉しい時間になりました」と答え、劇中で演じたキャラクター同様に二人の仲の良さを感じさせた。

【編集部MEMO】
映画『免許返納!?』ストーリー
自他共に認める映画スター・南条弘(舘ひろし)は、70歳にして人生最大のピンチを迎えていた——。南条の原点ともいえる若き日の大ヒット映画『ハーレーライダー』で共演したライバル俳優・尾崎誠(宇崎竜童)がバイク事故を起こしたことを発端に、南条のコメントが誤解を生み、「スター俳優。南条弘(70) 免許を自主返納へ」と拡大解釈されてしまったのだ。このままでは愛車のフェラーリに乗れなくなる! アクション映画も撮れなくなる! そんな南条の心配とは裏腹に、事務所社長の三宅(吉田鋼太郎)とマネージャーの川奈(西野七瀬)は、これを機に免許返納させよう! と南条を説得する。そんな矢先、政府広報の免許返納CM依頼とハリウッド映画のオファーが舞い込む。盟友の願いと、最愛の妻との約束を叶えるまでは、いまはまだ免許返納をするわけにはいかない! 尾崎の息子・亮(黒川想矢)を探すために東北へ向かった南条は、最愛の妻との約束を叶えるため、『ハーレーライダー』の想い出の一本道へ向かうのだった……。

「人生は1分の連続」杏花×樋口幸平、W主演で“1分”の愛　FOD SHORT1周年記念作品
U-NEXT、中国ドラマ『雁回時～貴女の誉れ～』の独占レンタル配信を7月3日より開始
ドラマ初主演を果たした辻凪子が“コメディの技”を見て盗んでいるベテラン俳優とは「この間…」　本人も公認「どうぞ!」　
セックスレス夫婦が選んだ“公認不倫”とは…中村ゆりか＆佐野玲於W主演で『夫に不倫をお願いされました』ドラマ化
「怖い怖い怖い」尾美としのりが語る『鬼平犯科帳』彦十役の重圧と覚悟「関わりたくないけど、関わりたい」
「とにかく振り回します」「まさかということを言い放つ」支店長・海野を演じるおかやまはじめがプロデューサーから言われたこととは　ドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』記者会見
テレ東・竹崎由佳アナが役紹介→武田航平が衝撃受ける「個性豊かなメンバーと言われたあとに…」　ドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』記者会見　
U-NEXT、『双生契～満月の夜にあなたと～』など中国ドラマ4作品を独占配信開始
栗山千明、黒のパンツスーツ姿で登壇　『晩酌の流儀』最新シリーズで開始当初と比べて変わったと思うポイントを語る
「類を見ないスケールの大きさに圧倒されました」 フジ海外共同製作ドラマに桜井ユキ、岡崎紗絵、尾野真千子ら
嶋崎斗亜、GP帯連ドラ初出演で寺西拓人の高校時代役「いろいろ聞きながら演じていけたら」
『友近サスペンス劇場II』7.17公開　能登・東京・大阪・愛知で特別上映会、収益の一部は義援金に
関連画像をもっと見る