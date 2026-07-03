南野陽子は映画『免許返納!?』での舘ひろしとの共演を「本当に光栄」と振り返り、話題となっているデュエットシーンについて「舘さんの近くで過ごせたので嬉しい時間になりました」と撮影を回顧した。

南野陽子 =オフィシャル提供

南野陽子が舘ひろしとの共演に喜び

映画『免許返納!?』大ヒット御礼舞台挨拶が6月30日に都内で行われ、舘ひろし、南野陽子、高見沢俊彦が登壇した。

上映後の舞台挨拶ということで会場の熱気が冷めない中、 舘は「映画は楽しんでいただけたでしょうか。本日は“大ヒット御礼舞台挨拶”として皆さんにご挨拶できることを本当に嬉しく思っております」と会場に集まった観客に対して感謝の思いを述べた。

舘演じる南条の旅路を支える「スナックしずえ」のママ・安田しずえを演じた南野は「舘さん演じる南条弘のファンの役で出演をしましたが、今も同じような気持ち。映画でご一緒できて本当に光栄に思っております」と隣にいる舘に照れながらコメント。

また、自身が演じたしずえの映画への愛を語るシーンでの「でも、映画でしょう?」という台詞に関しては「ショットガンをぶっ放すのもビックリなんですけど、鉄仮面を被ってデビューをした身としては『どうやって顔を洗うの?』『どうやって食べるの?』と言われてきたので、すんなり言えました」と自身の出演作にも触れながら撮影を振り返った。

舘ひろしと南野陽子がデュエットシーンを回顧

公開後に大きな話題となっている舘と南野の「泣かないで」のデュエットシーンについて、舘は「台本には『泣かないで』をカラオケで歌うくらいしか書いてなかったんですよ。ワンフレーズかサビで終わるかと思ったら、結構長く監督が撮るんですよ。『みんな使うの?』と聞いたら『みんな使う』って言うので大丈夫かなと思ったんですが、途中から南野さんが歌ってくれて助かりました」と回想。

それに対して南野は「ほんの少しだけお邪魔するだけじゃないかと思って、本番の前に何回か練習はしたんですが、当日のリハーサルで『2番から』と言われました。そんなに長いんですかと思ったのですが、そのおかげでたっぷりと舘さんの近くで過ごせたので嬉しい時間になりました」と答え、劇中で演じたキャラクター同様に二人の仲の良さを感じさせた。