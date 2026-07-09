10日からTOHOシネマズ日比谷ほかで全国ロード処される、特別先行版『鬼平犯科帳 本所の銕／密告』の前夜祭舞台挨拶が9日、東京・TOHOシネマズ 日比谷で行われ、松本幸四郎、市川染五郎、駒木根葵汰が登壇。駒木根が、幸四郎・染五郎親子に立て続けにイジられ、汗だくになっていた。

駒木根葵汰

同作は、幸四郎主演の『鬼平犯科帳』シリーズ最新作。『本所の銕』では、染五郎が若き日の長谷川平蔵こと長谷川銕三郎を演じ、『密告』では幸四郎演じる平蔵が過去と向き合う、2作連なった物語となっている。

駒木根は劇中で、銕三郎に執着する横山小平次を演じており、その強烈な“敵役”ぶりが印象的だ。染五郎は、撮影現場で駒木根とあまり話す時間がなかったといい、後日行われた取材日で「本当に初めて会話をしたという感じでした」と回顧。それでも役柄の印象が強く残っていたようで、「駒木根さんはああいう嫌な奴なんだなって思ってました(笑)」とイジった。

駒木根が「いやいやいや(笑)」と否定する中、幸四郎も「もうそういう人なんだなって(笑)」と、役柄の印象を引きずっていたことを冗談交じりに告白し、会場を笑わせた。

そんな役柄を演じるにあたって駒木根が意識したのは「情けを持たないところですね。僕自身が優しい性格なので」というが、染五郎は「いや絶対違うと思う(笑)」と、やはり否定。幸四郎も「今、優しいのを演じてる感じですよね?」と加勢し、「ちょっと、なんで2対1になるんですか!」と嘆いていた。

駒木根は、この2人にそれぞれ上から見おろされるシーンがあるが、「同じオーラや圧力を感じました」と、親子相手ならではの体験をしたのだそう。幸四郎からは刀を振り下ろされる場面で、「本当にビタ止めだったので、大丈夫かなと思ってたんです。やる前に“当てちゃったらごめんね”と言われるんで、冷や汗が止まらなかったんですけど、信頼して良かったなと思いました」と振り返った。