ドン・キホーテは5月28日、都道府県別の「ご当地ドンペンフィギュア」(2,749円)を各都道府県内のドン・キホーテ系列店舗で順次販売開始した。

ご当地ドンペン

全国47種のご当地ドンペンを制作

同社の公式キャラクター「ドンペン」は、いまやドン・キホーテに欠かせない存在として、老若男女・国内外の多くの人に愛されている。

ドンペン

昨年47都道府県の出店達成を背景に、全国の店舗に所属し手書きPOPなどを作成するPOPライターが、各都道府県をイメージしたご当地ドンペンを新たに作成した。全国各地から集まったデザイン案は総応募件数614件にのぼり、同社全従業員による投票(総投票数14,706票)を経て、47都道府県各1デザイン、全47デザインが決定した。

ご当地ドンペン

ドンペンフィギュア第1弾は5種類

ご当地ドンペンは、各地域の文化・名産・観光要素などをモチーフにしたデザインとなっており、各エリアの地域愛を感じられる仕上がりになっている。

同商品の第1弾は、東京都・神奈川県・静岡県・福井県・長崎県の5種類で展開する。いずれも各都道府県内にある店舗のみで販売する地域限定商品となる。

東京都は、都内の夜を照らすビル夜景と店舗が描かれ、ナイトマーケットを象徴するようなデザイン。神奈川県は、海や港をイメージし、横浜港発祥とされる童謡を彷彿させる水兵デザイン。静岡県は、「日本一のお茶どころ」として有名なことから、お茶をイメージした茶摘み姿のデザイン。福井県は、生まれたての恐竜の赤ちゃんをイメージし、殻には越前水仙の模様が施されたデザイン。長崎県は、特産品であるカステラをイメージし、お尻部分にはザラメが描かれたデザインとなっている。