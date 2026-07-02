7月発売のサンリオ関連カプセルトイをまとめて紹介します。今月はおなじみのサンリオキャラクターズの新作に加え、シュガーバニーズやチアリーチャム、ジュエルペットのアイテムもラインアップ。お気に入りの商品をチェックしてみてください。

※記事掲載時点での情報となります。発売時期や内容は変更になる可能性があります。

7月第1週

豆ガシャ本 サンリオキャラクターズ×朝日文庫 Ichigo Keywords2

サンリオキャラクターズと一緒に名著を楽しむ『Ichigo Keywords』シリーズの豆ガシャ本第2弾！

発売時期：7月第1週

価格：500円

種類数：全8種

発売元：ガシャポン

7月第2週

サンリオキャラクターズ ぷっくりクリアバッグ

ぷっくり膨らむ空気ビニール製のキャラクターがついた、クリアバッグが新登場。

発売時期：7月第2週

価格：400円

種類数：全5種

発売元：ガシャポン

シュガーバニーズ ふわふわめじるしアクセサリー

「シュガーバニーズ」よりふわふわフロッキーがかかっためじるしアクセサリーが登場。

発売時期：7月第2週

価格：300円

種類数：全8種

発売元：ガシャポン

7月上旬発売予定

サンリオシナモロールぬいぐるみバッジ3

シナモロールぬいぐるみバッジ第3弾が発売。

発売時期：7月上旬発売予定

価格：400円

種類数：全4種

発売元：夢屋