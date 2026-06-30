星野リゾートが展開する「街ナカ」ホテル「OMO(おも)」では、実家周辺のホテルを拠点に、日中は実家で家族と過ごし、夜はホテルに戻る新しいスタイル「ホテル帰省」を提案している。

OMO7大阪の夜のイベント「OSAKA PIKAPIKA NIGHT」

コロナ禍を経て全員が同じ家で泊まるという従来の形にとらわれず、それぞれの生活リズムや快適さを尊重し合うことで程よい距離感を保つ「家族の適温」という新しい考え方が生まれている。同ホテルでも、夏休みや年末年始には「家族・友人・知人に会う」ために宿泊する人が増える傾向にあり、帰省を目的とした利用者からは、単に実家に通うための拠点(寝るだけの場所)としてではなく、より自由で多様なホテル帰省を楽しむ声がみられるという。こうした利用実態を踏まえ、同社は、それぞれのライフスタイルや目的に合った前向きな帰省のスタイルとして、「ホテル帰省」を広く提案する。

OMOが「ホテル帰省」に最適な3つの理由

1.靴を脱いでくつろげる多様な客室

OMOでは、1名から最大6名まで泊まれる複数タイプの客室があり、特に定員3名以上の客室は約40を占める。家族での利用はもちろん、多人数での連泊にも最適。また、靴を脱いでリラックスできる部屋が多く、小さな子どもがいても安心・安全に過ごせる。お互いのプライベートな時間を守りながら、実家のようにくつろげる心地よい空間を提供する。

2."第2のリビング"として活躍する「OMOベース」

客室のようにくつろげるパブリックスペース「OMOベース」は、実家の家族との待ち合わせやカフェタイムにぴったりな「第2のリビング」として活用できる。「ご近所マップ」を見ながら一緒にお出かけの計画を立てたり、街を知り尽くしたスタッフ「OMOレンジャー」から穴場グルメの提案を受けたりすることで、地元にいながら街の魅力を再発見でき、地元での滞在も新鮮でさらに充実したものになる。

OMOベースはホテル帰省の集合場所にも最適

3.夏の夜の思い出を作る「ローカルリズムナイト」

ホテル内ではその街らしさを感じる空間や装飾、フード&ドリンクでリラックスできる夜のイベント「ローカルリズムナイト」を開催している。通常は宿泊者限定のイベントだが、7月～8月の期間限定で、宿泊者だけでなく実家の家族も一緒に参加可能。夏の夜にみんなで集い、特別な思い出を作ることができる。

OMO7横浜ではジャズを聴きながら横浜発祥のグルメを味わえる

Instagramキャンペーン

OMOでの「ホテル帰省」の体験をInstagramでシェアするキャンペーンを実施する。応募期間は2026年7月1日～9月30日。投稿者の中から計18組に対象施設の宿泊券を2部屋分プレゼントする。応募条件やプレゼント内容の詳細は、OMO公式Instagramで確認できる。