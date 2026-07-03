「星のや竹富島」(沖縄県八重山郡)は11月11日から、島の重要無形民俗文化財を識り、奉納芸能や伝統の儀式に没入するプログラム「種子取祭(タナドゥイ)滞在」(1名 33,000円)を提供する。

種子取祭滞在

「芸能の島」とも呼ばれる竹富島の種子取祭は約600年の歴史があると言われており、国の「重要無形民俗文化財」に指定されている。毎年、旧暦9月の庚寅(かのえとら)、辛卯(かのとう)の2日間を中心に70余りの伝統芸能が神々に奉納される。祭りの根底にあるのは、竹富島の方々の基本精神である「かしくさや うつぐみどぅまさる」(一致協力することが何よりも大切である)という言葉。種子取祭が行われる期間は、島を離れた人も里帰りをし、皆で協力して準備や練習を行う様子から、「ウツグミ(一致協力)の精神」が色濃く感じられる。滞在を通して竹富島の魅力や島の人々の想いに触れ、人との繋がりや文化を継承する大切さを体感してほしいという思いから、本プランが開発された。

期間は2026年11月11日～13日。料金は1名1名 33,000円(税・サービス料込み、宿泊料別)で、祭事食イーヤチ、種子下ろし見学、フクミ見学ツアー、種子取祭朝食、奉納芸能鑑賞ツアー(昼食含む)、ユークイツアー、種子取祭関連の書籍、はちまきが含まれる。定員は1～8名まで。公式サイトにて14日前まで予約を受け付ける。

竹富島を深く知る、本プラン限定のお出迎え

本プランの滞在は、祭事に精通したスタッフによる特別なお出迎えから始まる。まず、港近くにある「ゆがふ館(ビジターセンター)」にて、竹富島の歴史、人々の営み、精神性といった文化の根幹について学ぶ。その後は、種子取祭の舞台芸能の会場である世持御嶽(よもちうたき)をはじめとした集落内の要所を散策。ホテルへ到着後は、祭の期間に島の人々が用意する祭事食「イーヤチ」を味わう。

集落を散策する様子

祭りの最も大切な儀式「種子下ろし」を識る

蒔いた種の豊穣を願う種子取祭において、最も重要な儀式が「種子下ろし(タニウルシ)」。この儀式は、かつては各家庭で行われていたが、現在では担い手の減少により、島内でも目にすることが少なくなった。この滞在では、畑に粟の種子を蒔き、祝詞(ノリト)を唱え作物の豊作を祈願している播種の様子を見学できる。貴重な島の畑文化を識ることで、より種子取祭の理解を深めることができる。

本番前夜に祭りの裏側を見学する「フクミツアー」

祭りのハイライトである奉納芸能の前日、各集落では、「フクミ」と呼ばれる本番前のリハーサルが行われる。普段は見ることができない祭りの準備を、間近で見学する。島人が実際の衣装をまとい、独特な緊張感の中で演目を各集落の先祖や長老に向けて披露する光景を目にすることは、演じる一人一人の祭りにかける想いを感じられる貴重な体験となる。

種子取祭への没入感を深めるためのアイテム

この滞在のために、種子取祭に関連する書籍や絵本、島の儀式の際に着用するはちまきなど、特別なアイテムを客室に用意。竹富島の伝統様式を踏襲した空間で、本を通して島の人々の種子取祭への想いに触れる。また、島の人々と集落の家々を巡る「世乞い(ユークイ)」で着用するはちまきは、島の方と同じものを身に着け、参加することで種子取祭への没入感を高める。

客室でくつろぎながら種子取祭について理解を深める様子

種子取祭の背景を知り、深く理解する「奉納芸能鑑賞ツアー」

本ツアーでは、奉納芸能を鑑賞する前に、ホテルにて竹富島の伝統文化や種子取祭が生まれた背景に関する解説を聞くことができる。その後、奉納芸能が行われる世持御嶽(ユームチオン)へと向かう。会場では、案内人が鑑賞マナーや見どころの演目について説明するため、島の人々と共に「庭の芸能」と「舞台芸能」をより一層楽しむことができる。また、前日に播種の儀式やフクミを見学することにより、島の方々が祭りに込める情熱をより深く感じることができるのも、本プランならではの体験。ツアーには、同ホテルのオリジナルの弁当と、演目の解説書が含まれている。

世持御嶽で行われる奉納芸能の様子

島の人々と集落の家々を巡る儀式を体験「世乞いツアー」

奉納芸能の1日目の鑑賞後は、「世乞い(ユークイ)」と呼ばれる、夕方から夜にかけて唄いながら集落内の家々を巡り、豊作を祈る儀式に参加する。この儀式は、旅行者も島の方々と共に参加できる。はじめに案内人から儀式の流れや唄のレクチャーを受けた後、島の人々に交じり集落の家々を訪問。各家庭では、お神酒と伝統料理である「ピンタク(ニンニクとタコの和え物)」が振舞われ、儀式を島の人々と共に行うことで島の一体感や精神性を感じることができる。

施設内で開催する祭事にまつわる催し

祭事食を取り入れた特別朝食「種子取祭朝食」

2日目の朝には、種子取祭にゆかりのある食材を使用した特別朝食「種子取祭朝食」を提供する。伝統作物の粟を混ぜ込んだご飯や粟味噌アンダンスー(油味噌)、朝でも食べやすく味付けをしたピンタクなどを楽しめる。食事のはじめには、神様に供える「ミシャク(お神酒)」をアレンジした甘酒を用意する。

種子取祭朝食 イメージ

自分だけのお守り袋を作る「五穀のお守りづくり」

約100年前に作られた伝統的なはた織り機を使い、草木染めの糸でお守り袋を織る体験。中に収める小瓶には、種子取祭にちなんだ穀物と魔除けの塩が詰められている。お守りに使うのは同施設の畑で育てた穀物。心地良いはた織りの音や繰り返される動作に身をゆだねながら、竹富島の人々が大切にしてきた精神に触れるひとときとなる。

星のや竹富島で育てられた穀物を中に入れたお守り袋

種子取祭の成り立ちと島の基本精神を学ぶ「てーどぅんばなし」

種子取祭をはじめとした島の文化や、歴史にまつわる話を実際の祭事の写真とともにスタッフが紹介する催し。沖縄の原風景が残る竹富島の日々の暮らしや、祭りの基本的な知識を得ることができる。