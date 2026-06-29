星野リゾートが展開する"街ナカ"ホテル「OMO(おも)」はこのほど、OMO7横浜・OMO5東京五反田・OMO7大阪の3施設で、快適な夏旅を提案する「夏の愛犬都市旅宣言」を開始した。

愛犬用のひんやりかき氷 イメージ

OMOでは、、都市部で愛犬と楽しむ新しい旅の形「愛犬都市旅宣言」を提唱している。愛犬同伴の宿泊を現在11のOMOで実施しており、その中でも、OMO7横浜・OMO5東京五反田・OMO7大阪の3施設で同宣言を開始し、都市旅のハードルを解消するサービスを充実させている。今夏は、これら3施設にて、年々厳しくなる暑さの中でも快適な夏旅を提案する。

愛犬用のひんやりかき氷を提供

チェックイン後や散歩後のクールダウンとして、愛犬用のひんやりかき氷を提供する。涼しげに削り出した氷には、栄養豊富で消化に優しいヤギミルクパウダーを贅沢に使用。さらに、いちごフレークをトッピングして見た目にも華やかに仕上げた。美味しく水分補給をしながら、体の内側から優しく体温を下げる、愛犬のための特別な夏のスイーツ。

愛犬用のひんやりかき氷

夏のケアアイテムを無料で貸し出し

近年の猛暑は愛犬にとっても負担が大きく、夏のお出かけには虫や感染症への予防・暑さ対策が欠かせない。そこで、愛犬を優しく労わる夏のケアアイテム(虫よけスプレー、クールミスト、肉球ケアローション)を無料で貸し出す。OMO7横浜とOMO5東京五反田は館内の「OMOドッグガーデン」に常設、OMO7大阪は客室(ドッグフレンドリールーム)にあらかじめ用意し、お出かけ前後にサッと使える体制を整えた。重たいケア用品を持ち運ぶことなく、愛犬との都市滞在をいつでも身軽に、そして安全にサポートする。

夏のケアアイテム

夏らしさを感じるフォトスポット

ホテル館内には、それぞれの街の個性を活かした、夏らしさ感じるフォトスポットが登場する。OMO7横浜は港町に映える鮮やかな「ひまわり」、OMO5東京五反田は都会の涼を演出するカラフルな「水風船」、OMO7大阪は関西の賑やかな活気を表現した「夏祭り」がテーマ。その地域ならではの特別なデザインを背景に、愛犬の愛らしい表情をカメラに収め、旅の思い出の一枚が残せる。

OMO7横浜のフォトスポット

「Furboペットカメラ」と「温湿度計」の貸し出し

宿泊中にFurboペットカメラを無料で貸し出す。一時的に客室を離れて館内施設や周辺観光へ出かける際も、スマートフォンから愛犬の様子をリアルタイムに確認できる。おやつが飛び出す機能やAI見守り機能を活用し、離れていても愛犬に声をかけたり異変に気付ける。

また、今夏は、客室内に設置できる温湿度計をFurboペットカメラと合わせて無料で貸し出す。ペットカメラの画面を通じて、外出先からスマートフォンのアプリでリアルタイムに客室の温度・湿度を確認できるようになる。これにより、エアコンの効き具合や愛犬の周辺環境を常に把握でき、熱中症のリスクから愛犬を守る。

Furboペットカメラと温湿度計

夏の愛犬宿泊キャンペーン

宿泊料金最大30%OFFになる愛犬宿泊キャンペーンを実施する(割引率は施設、日程により異なる)。さらに、愛犬1頭の宿泊料が無料になる夏の特別プランを公式サイトにて販売する。

予約期間は2026年7月1日～9月29日、宿泊期間は2026年7月17日～9月30日チェックインまでとなる。