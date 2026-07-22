東京地下鉄と高見沢サイバネティックスは7月22日、クレジットカード等のタッチ決済による後払い乗車サービス(クレカ乗車)およびQRコードを活用した乗車サービスの専用改札機を東京メトロ銀座線銀座駅の一部改札口に期間限定で設置した。7月31日には、東京メトロ銀座線上野駅の一部改札口にも設置する。

関東初、クレカ乗車・QR専用改札機を設置

専用改札機は、利用可能な通路および読み取り部を分かりやすく認識できるよう、既設の改札機とは異なる外観とした。改札口全体で利用者がスムーズに各改札機を通過できるかを確認する。なお、専用改札機の設置は、関東の鉄道事業者で初めてとなる。

入退館ゲートタイプ ※改札機タイプ(白・黒)の設置期間終了後、入れ替わりで設置予定

利用方法、設置箇所は?

同改札機では、クレカ乗車およびQRコードを活用した乗車サービスが利用できる。交通系ICカード、きっぷは利用できない。

利用方法

設置期間は、銀座線銀座駅が2026年7月22日～11月頃まで(改札機タイプ)、2026年12月頃～2027年2月頃まで(入退館ゲートタイプ)。銀座線上野駅は2026年7月31日始発～2027年2月頃まで(改札機タイプ)となる。

設置箇所は、銀座線銀座駅の銀座四丁目交差点改札口9通路のうち1通路、銀座線上野駅のJR上野駅方面改札口11通路のうち1通路。