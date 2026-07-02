セックスレス夫婦が選んだ“公認不倫”とは…中村ゆりか＆佐野玲於W主演で『夫に不倫をお願いされました』ドラマ化

「花恵のことは愛しているけど…外で解消してきてよ」――中村ゆりかと佐野玲於がW主演を務めるドラマ『夫に不倫をお願いされました』が、9日(24:30～)からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される。実話から生まれた人気漫画を原作に、セックスレス夫婦が“家庭円満”のために選んだ公認不倫の行方を描く。

実話から生まれた人気漫画をドラマ化

同作は、コミックシーモアで連載中の中家ヨシタカ氏による同名漫画を実写ドラマ化した作品。2025年1月の配信開始以降、リアルな夫婦像が共感を呼び、累計ダウンロード数は60万を突破している。

原作者の実体験をベースにしたリアルフィクションとして、“家庭円満”を願いながらも、互いに異なる価値観や選択によって少しずつすれ違っていく夫婦の姿を描くヒューマンドラマ。子育てや仕事に追われる日常の中で、セックスレスという問題をきっかけに、「家庭円満のため」という名目でこれまでにない選択を突きつけられた妻が、自分自身の気持ちと家族の在り方に向き合っていく。

中村ゆりか、セックスレスに悩む主婦役

中村が演じるのは、子育てに追われる日々の中でセックスレスに悩む主婦・永乃花恵。佐野は、本作で地上波テレビドラマ初主演を果たし、激務に追われるあまり、妻の誘いに応えられない銀行員の夫・弘樹を演じる。

主婦の花恵は、夫の弘樹と4歳になる娘・春奈と幸せに暮らしていたが、1つ大きな悩みを抱えていた。それは、銀行で働く弘樹が日々激務に追われ、花恵がワンオペ育児を担い、5年もセックスレス状態が続いていることだった。

自分の性生活はもう終わってしまうのではないかと不安を感じていた花恵は、ある日、意を決して夫を誘うが、拒絶されてしまう。これまでの鬱憤が爆発する花恵に対し、弘樹は「花恵のことは愛しているけど…外で解消してきてよ、セックスも寂しいも全部」と提案する。

夫公認で“4人の男性”との不倫へ

家庭円満のため、夫公認で不倫相手を探すことになった花恵。相手は、【既存】の元カレ、【新規】のマッチングアプリやクラブ、【業者】の女性用風俗と、夫が提案した4人の男性たちだ。

性欲を満たせればいいわけではなく、心から大好きな相手に満たされたい――。花恵の思いはどこへ向かうのか。刺激的な設定でありながら、現代を生きる夫婦や家族のリアルな関係性を映し出し、それぞれの幸せの形や夫婦の距離感を見つめ直す作品となる。

共演には、葉山奨之、ハシヤスメ・アツコ、横野すみれ、こばやし元樹、希歩、堀井新太、阿久根温世(ICEx)、久保田悠来、南雲奨馬、山野海、濱津隆之が名を連ねる。監督は本田隆一氏、新山康幸氏、脚本は山田佳奈氏、灯敦生氏が担当する。

【編集部MEMO】

中村ゆりかは、1997年3月4日生まれ、神奈川県出身。ドラマ、映画、舞台に出演し、透明感のある佇まいと繊細な表現力で幅広い役柄を演じている。近年は主演作も重ね、俳優業に加えてアーティストとしても活動の幅を広げている。



佐野玲於は、1996年1月8日生まれ、東京都出身。GENERATIONSのメンバーとしてパフォーマーを務める一方、俳優としても映画やドラマに出演。映像作品で着実にキャリアを重ね、今作で地上波テレビドラマ初主演を果たす。

(C)「夫に不倫をお願いされました」製作委員会