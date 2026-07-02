元プロ野球選手で野球解説者の真中満氏が6月29日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「あの武田事件簿の真相はいかに!? レジェンド2人が語り尽くす日ハムスペシャル!!」に出演。番組ゲストとして登場した片岡篤史氏との飛行機での思い出を語った。

大学時代に真中満氏と片岡篤史氏が飛行機に同乗

真中氏は「大学時代、僕は日大で片岡さんは同志社なんですけども、全日本で一緒のメンバーに選んでもらって、片岡さんと大会に出ました」と回想。続けて「韓国に遠征があったんですけど、飛行機の席が僕と片岡さんがたまたま横になりまして」と振り返った。

本来なら先輩である片岡氏が窓側に座る場面だったが、「おい、真中。飛行機乗ったことあるのか」と尋ねられたという。真中氏が「いや、僕、今日初めてなんです」と答えると、「じゃあ窓際乗れよ」と景色の良い窓側を譲ってくれたことを明かした。

さらに「優しいですよ。その後も細かく説明していただいて。『飛行機は1回動いて止まって、そこからマックスのスピードになるから、1回止まるまでは発進しないから安心しろ』と細かいことを全部教えてくれて」と懐かしんだ。

これに対して、片岡氏は「(真中は)田舎者だから。汗かいてたから、『真中、まだやぞ』って感じで」と回顧。真中氏も「懐かしいです。僕、あれが初めてのフライトだったので、めちゃくちゃ印象に残ってます」と話していた。