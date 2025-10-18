元プロ野球選手で野球解説者の真中満氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で6日に公開された動画に出演。天才だと思うレジェンド選手を明かした。
「誰が天才だと思いますか?」
「俺って天才? って思ったことがある」という質問に対し、「×」の札をあげた真中氏は、「プロに入って、いろんな先輩方の練習量を見てるじゃないですか。たぶん、僕が一番努力してない選手なんですよ」「なんですけど、ほかにもっと天才っぽい人はいっぱいいるんで。それと比べると、僕が天才かって言われたとき、ほかにもっとすごい天才はいる」と、その理由を説明した。
また、そう話す真中氏に対し、平井理央が「誰が天才だと思いますか?」と質問すると、真中氏は「古田(敦也)さんとか、天才だなって思いますよね。僕は古田さんが練習してるのをそんなに見たことがないんで。努力している人は天才だと思わなくて、あまりやらずにサラッとできちゃう人が天才かなって」「古田さんは(自分が入る)もっと前からいたんで、若い頃は努力してたのか、そこは見てないですけど」と回答。
さらに、真中氏は「古田さんとか、飯田哲也さんとか。飯田さんなんか練習してるの見たことないですもん。だから天才なんですよ。そこと比べると、僕は天才じゃないのかなって」と持論を述べていた。
