高層階からの景色が魅力のタワーマンション、通称「タワマン」。しかし、実際に住んでみると"思わぬ不便"を感じる瞬間もあるようです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンに住んでいる人からすると"あるある"な場面を描いたエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「双眼鏡で何を見ている?」

タワマンに住む男性。高層階の部屋から外を眺めています。そして次の瞬間、なぜか双眼鏡を取り出し、外をジーッと確認し始めました。

さて、彼は何を見ていたのでしょうか？

① 下のラーメン屋に行列ができていないか確認していた

② 地上を歩く人たちの様子を観察していた

③ 別のタワマン住民がベランダで何をしているか監視していた

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

高層階ならではの"ズレた不便"がある?

タワマン生活というと、夜景や共用施設など"華やかな暮らし"をイメージする人も多いもの。しかし、実際には高層階ならではの不便さや、地上との感覚のズレに戸惑うこともあるようです。

特に、外の音や空気感が伝わりにくい環境では、気候などの「今どうなってる?」を自分なりに確認するクセがつくこともあるのかもしれません。

▶というわけで、今回の答えは② 地上を歩く人たちの様子を観察していた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!