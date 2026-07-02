いすゞ自動車は「東京アウトドアショー2026」(6月26日〜28日に幕張メッセで開催)に出展した。

ブースイメージ

仕事も、趣味も、旅も。いすゞの多彩なラインアップが、毎日をもっと広げる

今回は「毎日をいすゞでもっと楽しむ」をキーメッセージに、AT限定普通免許で運転できる小型トラック「エルフミオ」と、キャンピングカー専用シャシ「Travio(トラヴィオ)」「Be-cam(ビーカム)」をベースとしたキャンピングカーの計4台を実車展示。仕事と遊びを両立する新たなライフスタイルと、多様な用途に応えるラインアップを提案した。

■出展車両

Travio CORDE LEAVES

Travio

CORDE LEAVES(VANTECH社製)

キャンピングカー専用シャシのエントリーモデルである「Travio」をベースとしたCORDE LEAVES(コルドリーブス)を展示。軽量な1.9Lディーゼルエンジン「RZ4E」と6速ATにより、パワフルだムースな走行を実現する。誤発進抑制機能やプリクラッシュブレーキなどの先進安全機能に加え、テーパーサス、ジェネレーター、リヤスタビライザー(2WDのみ)などのキャンピングカー専用装備を採用し、快適な乗り心地と優れた走行性能を提供する。

Be-cam GeoRoam

Be-cam

GeoRoam(日本特種ボディー社製)

ワイドロングホイールベースを採用した、キャンピングカー専用シャシのフラッグシップモデルである「Be-cam」がベースの「GeoRoam(ジオ・ローム)」。開放感のある居住空間と大型シェル架装に対応する許容重量を確保。9速DCT「ISIM」による滑らかで力強い走りに加え、先進安全装備やセンターデフ式フルタイム4WDにより、長距離移動や非舗装路・雪道でも安心で快適な移動をサポートする。





上・ELFmio CROSS STYLE Ver. YAKIMA、下・ELFmio inspired by KEEN(特別仕様車)

エルフミオ

ELFmio CROSS STYLE Ver. YAKIMA / ELFmio inspired by KEEN

エルフミオをベースにした展示車として、アメリカ発のアウトドアカーキャリアブランド「YAKIMA」とタイアップしたオーバーランドスタイルが特徴の「ELFmio CROSS STYLE Ver. YAKIMA」と、アウトドア・フットウェアブランド「KEEN(キーン)/キーン・ジャパン」が保有する特別仕様の多目的野外デモカー「ELFmio inspired by KEEN」を展示。AT限定普通免許対応ディーゼルトラックとして、仕事から趣味、アウトドアまで幅広い用途で活躍する新たな使い方を提案する。