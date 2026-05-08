いすゞ自動車とUDトラックスは、5月14日〜16日にパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて開催される「ジャパントラックショー2026」(主催：一般社団法人 国際物流総合研究所)に共同出展する。

ジャパントラックショー2026 いすゞグループブース(イメージ)

物流を取り巻く課題解決に資する選択肢と将来像を提示

いすゞグループブースのコンセプトは「ともに創る、運ぶの最適」。いすゞとUDトラックスの最新車両の展示に加え、いすゞリーシングサービスによる運用コスト最適化を実現するメンテナンスサービスやいすゞA&Sの高品質な純正用品など、ユーザーに役立つ価値を提案する。

あわせて、カーボンニュートラル化や自動運転・先進安全といった次世代技術分野における最新の取り組みを紹介する。

いすゞグループはグループ全体での連携を深化させ、技術・事業シナジーによる総合力を高め、ユーザーの現場で直ちに活用できるソリューションと、将来の輸送課題を見据えた次世代技術の両立に取り組んでいる。

同ブースでは新たな輸送価値の創出に向け、物流を取り巻く課題の解決に直結する具体的な選択肢と、その先に広がる将来像を体感できる。

主な出展内容は以下のとおり。

■エルフミオ

エルフミオ冷凍バン

AT限定普通自動車運転免許で運転できる「だれでもトラック」、エルフミオの冷凍バンを展示。コンパクトなボディサイズにより、都市部の狭い道路や住宅街でもスムーズな走行を実現する。さらに、冷凍・冷蔵の両温度帯に対応した高性能冷却システムを搭載し、生鮮食品や医薬品など、高度な温度管理が求められる荷物を安全に運搬する。

■ギガ

Gカーゴ

国内で初めて車輪脱落予兆検知システムを標準搭載した大型トラック「ギガ」の最新モデル。ブースでは必要十分な装備を厳選し、耐久性・軽量化・コストのバランスを高い次元で実現する完成車「Gカーゴ」を展示する。

■フォワード

Fカーゴ

中型トラック「フォワード」の完成車「Fカーゴ」は、実用装備を標準化した即戦力モデル。輸送条件に応じて、さまざまなシーンに対応可能なバリエーションを展開している。ブースでは、荷室装備などに実際に触れられる体感型の展示を用意する。

■エルフ EV

エルフEV

BEV 小型トラック「エルフ EV」は、ディーゼル車と変わらない使い勝手で、クリーンかつ静かな走行が可能。 いすゞは車両提供にとどまらず、運用まで含めた支援を行うソリューションも提案する。ブースでは「EVision」による稼働状況や電力使用、充電タイミングの一元管理や、「SmartEVer」による充電計画の最適化・電力コストの抑制、複数台運用時の充電制御についてわかりやすく紹介する。

※走行中の CO2 排出ゼロ

■Quon(クオン)

Quon

UDトラックスの大型トラック「Quon」2026年モデルは、より精悍で上質なフロントフェイスへと進化。最新の電子制御式トランスミッション「ESCOT-Ⅶ」を全車に採用し、素早く滑らかな変速により、快適な操作性と安全運転への貢献を実現している。ブースでは参考出展として、安全性と輸送効率の向上に貢献する自動連結装置を搭載したトラクタを展示する。

■＜ジャパントラックショー2026の概要＞

名称：ジャパントラックショー2026

主催：一般社団法人 国際物流総合研究所

会期：2026年5月14日〜16日 10:00〜18:00／最終日は17:00にて終了

会場：パシフィコ横浜

ブースNo.：A-02