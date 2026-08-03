L’Arc-en-Ciel約2年ぶりの新曲「総天然色」サマソニとのコラボ映像で初公開

開催25周年を迎えるサマーソニックが、史上初となるヘッドライナーの楽曲を起用したアーティストコラボレーション映像を、本日8月3日に公開。 今回コラボレーションするのは、今年結成35周年を迎え、サマーソニック初出演にして初のヘッドライナーを務めるLArc-en-Ciel。約2年ぶりの新曲「総天然色」を起用した約45秒の映像では、開催を目前に控えたサマーソニックの高揚感と、LArc-en-Cielのライヴへの期待をダイナミックに表現している。

■hyde（Vo.）コメント

「僕らの約2年ぶりの新曲『総天然色』は、LArc-en-Ciel35周年の幕開けを飾るに相応しい、新しく世界が目覚めるような元気で明るい曲をと思って書きました。そして、SUMMER SONIC25周年という、お互いに記念すべき年に、初出演でヘッドライナーという大役をいただけたことを大変光栄に思います。当日はヒット曲満載で会場を盛り上げていくつもりなので、ぜひ楽しみにしていてください」

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SUMMER SONIC 2026

2026年8月14日（金）・15日（土）・16日（日）

東京会場：ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ

大阪会場：万博記念公園

※LArc-en-Cielは8月14日（金）大阪会場、16日（日）東京会場に出演

公式サイト：https://www.summersonic.com/

チケット購入：https://www.summersonic.com/tickets/tokyo/