Shibuya WWWによる全館解放企画「LYRICADE」開催、lilbesh ramkoら出演

昨年初開催となった、WWW、WWW X、WWWβの3フロアを駆使した全館解放企画「LYRICADE （リリケイド）」が、今年もWWWのアニバーサリー企画として開催されることが決定した。
「LYRICADE」は、ジャンルを越えた表現者が集い、ユース世代による多彩なシーンの”今”を提示することをコンセプトとしたWWWならではのイベント。ライブハウスとクラブ、それぞれのカルチャーが交差する3フロアを巡りながら、現在進行形の表現に出会える一日となる。
今回出演が発表されたのは、待望のニューアルバムのリリースを控えるlilbesh ramkoが、「lilbesh ramko with Friends」名義でこの日限りのスペシャルライブを披露。さらに、今年同会場でのワンマンライブを即完させ、アルバムをリリースしたばかりのオルタナティブJ-POPバンド・the bercedes menz、ユースシーンと接続しながら独自のアップデートを続けるVaVaがDJとして出演する。また、MIKADOをはじめとする話題のラッパーへの楽曲提供でも注目を集めるkrynXは、自身のプロデュースワークを軸とした「krynX -Produced by krynX Set-」として出演。
このほかにも、トップシークレットマン、iga、swetty、MADEINBEN10、eijinなどヒップホップ、バンド、クラブミュージックをはじめ、現在のユースシーンを横断する多彩なアーティストの出演を予定。今後も追加アーティストの発表を控えており、ジャンルレスなラインナップによって、今年も〈LYRICADE〉ならではの一日を作り上げる。
＜ライブ情報＞
WWW & WWW X Anniversaries "LYRICADE"
2026年10月25日（日）Shibuya WWW / WWW X / WWWβ
OPEN&START 17:000
料金：ADV ¥2,500（税込 / スタンディング / 2ドリンク代別）
出演：
-Live-
lilbesh ramko with Friends
トップシークレットマン
swetty
ODETRASH
-DJ-
VaVa -DJ set-
krynX -Produced by krynX Set-
eijin
-Live-
the bercedes menz
iga
SleepInside
Le Makeup
cephalo
-Live-
MADEINBEN10
otuyyuto
ksr:3
-DJ-
glico
DJ melody
naco gotoh
&more...
チケット：e+ https://eplus.jp/lyricade/
※先着先行：8/3（月）19:00～8/11（火）23:59
注意事項：
※再入場あり（再入場時に1ドリンク代頂きます）
※未成年入場可
※場内の状況次第では入場規制になる可能性ございます。
※飲食物、危険物の持ち込み禁止。
※モッシュ、ダイブ、大声での煽り等の行為禁止。
※未成年の飲酒、過度な飲酒禁止。
公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019944.php
INFO：WWW 03-5458-7685