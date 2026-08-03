Shibuya WWWによる全館解放企画「LYRICADE」開催、lilbesh ramkoら出演

昨年初開催となった、WWW、WWW X、WWWβの3フロアを駆使した全館解放企画「LYRICADE （リリケイド）」が、今年もWWWのアニバーサリー企画として開催されることが決定した。

「LYRICADE」は、ジャンルを越えた表現者が集い、ユース世代による多彩なシーンの”今”を提示することをコンセプトとしたWWWならではのイベント。ライブハウスとクラブ、それぞれのカルチャーが交差する3フロアを巡りながら、現在進行形の表現に出会える一日となる。

今回出演が発表されたのは、待望のニューアルバムのリリースを控えるlilbesh ramkoが、「lilbesh ramko with Friends」名義でこの日限りのスペシャルライブを披露。さらに、今年同会場でのワンマンライブを即完させ、アルバムをリリースしたばかりのオルタナティブJ-POPバンド・the bercedes menz、ユースシーンと接続しながら独自のアップデートを続けるVaVaがDJとして出演する。また、MIKADOをはじめとする話題のラッパーへの楽曲提供でも注目を集めるkrynXは、自身のプロデュースワークを軸とした「krynX -Produced by krynX Set-」として出演。

このほかにも、トップシークレットマン、iga、swetty、MADEINBEN10、eijinなどヒップホップ、バンド、クラブミュージックをはじめ、現在のユースシーンを横断する多彩なアーティストの出演を予定。今後も追加アーティストの発表を控えており、ジャンルレスなラインナップによって、今年も〈LYRICADE〉ならではの一日を作り上げる。

＜ライブ情報＞

WWW & WWW X Anniversaries "LYRICADE"

2026年10月25日（日）Shibuya WWW / WWW X / WWWβ

OPEN&START 17:000

料金：ADV ¥2,500（税込 / スタンディング / 2ドリンク代別）

出演：

-Live-

lilbesh ramko with Friends

トップシークレットマン

swetty

ODETRASH

-DJ-

VaVa -DJ set-

krynX -Produced by krynX Set-

eijin

-Live-

the bercedes menz

iga

SleepInside

Le Makeup

cephalo

-Live-

MADEINBEN10

otuyyuto

ksr:3

-DJ-

glico

DJ melody

naco gotoh

&more...

チケット：e+ https://eplus.jp/lyricade/

※先着先行：8/3（月）19:00～8/11（火）23:59

注意事項：

※再入場あり（再入場時に1ドリンク代頂きます）

※未成年入場可

※場内の状況次第では入場規制になる可能性ございます。

※飲食物、危険物の持ち込み禁止。

※モッシュ、ダイブ、大声での煽り等の行為禁止。

※未成年の飲酒、過度な飲酒禁止。

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019944.php

INFO：WWW 03-5458-7685