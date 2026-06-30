キスケは、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間、松山市堀之内 城山公園 やすらぎ広場 特設会場にて開催される「KISUKE presents まつやま盆フェス2026」に冠スポンサーとして協賛する。

■まつやま盆フェスについて

「まつやま盆フェス」は、盆踊りを中心に、音楽、グルメ、エンタメ、灯りの演出などを組み合わせた、子どもから大人まで楽しめる松山の夏の大型イベント。

2025年の開催では約30,000人以上が来場し、多くの方の笑顔と熱気に包まれた。2026年は開催期間を3日間へ拡大し、来場想定は約50,000人。さらに、テレビ愛媛での生中継も予定されるなど、松山から愛媛全体へ夏のにぎわいを広げるイベントとして、さらなる進化を目指している。

会場では、盆踊りをはじめ、シャボン玉アート、キャンドルナイト、バルーンリリース、キッチンカー・飲食テント、縁日コーナー、企業ブース、県内外アーティスト出演、DAMカラオケ大会など、多彩なコンテンツが予定されている。

■2026年のテーマ

2026年のまつやま盆フェスは、「時代を超えた祭典へようこそ」をテーマに開催される。

今年は「3日間モデリコ！踊りまくろう！」を合言葉に、来場者全員が主役となり、世代を超えて楽しめる3日間を創出する。

地域の住民が輪になって踊り、音楽や光の演出を楽しみ、家族や友人と夏の思い出を共有できる場として、松山の夏をさらに盛り上げていくとしている。

■キスケが冠スポンサーとして参加する背景

キスケは、愛媛県松山市を拠点に、温泉、宿泊、アミューズメント、飲食、イベントなど、地域の皆さまの暮らしに寄り添う事業を展開してきた。

1952年の創業以来、キスケは地域の住民に支えられながら、日常の中に「楽しい」「癒される」「また行きたい」と感じていただける時間と空間づくりを大切にしてきた。

今回の「まつやま盆フェス2026」への冠協賛は、広告宣伝としての協賛にとどまらず、地域のにぎわいを生み出し、子どもたちの思い出に残る夏をつくるための取り組みとなっている。

■キスケが目指す地域貢献

輪になって踊る時間。

音楽と光に心が動く瞬間。

家族や友人と過ごす夏の思い出。

子どもたちの笑顔。

その一つひとつが、松山の記憶として残り、地域の元気につながっていくと考えている。

キスケは「KISUKE presents まつやま盆フェス2026」を通じて、地域の住民とともに、松山の夏をさらに楽しく、さらに熱く盛り上げていく。

■冠スポンサーとして、地域の夏に込める想い

「まつやま盆フェスは、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる、松山の夏を象徴するイベントです。

キスケとして、このような地域のにぎわいづくりに冠スポンサーとして関わらせていただけることを大変うれしく思います。

私たちは、温泉やアミューズメント、宿泊、飲食を通じて、これまでも地域の皆さまに楽しさや癒しを届けることを大切にしてきました。

今回の冠協賛を通じて、より多くの方に松山の夏を楽しんでいただき、子どもたちにとっても心に残る思い出となるよう、地域の皆さまと一緒にイベントを盛り上げてまいります」。

■「KISUKE presents まつやま盆フェス2026」イベント概要

開催日：2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)

開催時間：

8月14日(金) 14:00開場／16:00開始

8月15日(土) 14:00開場／16:00開始

8月16日(日) 10:00開場／16:00開始

会場：松山市堀之内 城山公園 やすらぎ広場 特設会場

主催：まつやま盆フェス実行委員会