子役出身で身長もほぼ同じ…共通点の多い畑芽育&志田未来が遭遇した“まさかの場所”とは「お姉さまに…」

「たまたま……」――俳優・畑芽育が明かしたのは、W主演を務める志田未来との仲の良さが伝わるエピソード。今回の共演をきっかけに連絡先を交換し、交流を深めているそう。子役出身で身長がほぼ同じという共通点を持つ2人が、息の合ったやりとりを見せた。

スタッフと親交を深めるためにプロフィール帳を配布

ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』(12日スタート 毎週日曜22:15～)の制作発表会見が8日、都内で行われ、畑と志田のほか藤井流星、榊原郁恵、岡田義徳、栗山千明が登壇した。

これまでラジオ番組での共演経験はあったものの、ドラマで本格的に芝居を共にするのは今回が初めてだという畑と志田。今回の共演をきっかけに連絡先も交換し、写真を送り合うなど、親交を深めているという。

畑は、「私のおすすめのエステを紹介したり。たまたま行く時間が被って、エステで会った(笑)。受付のお姉さまに『ドラマ、4月から観ます』とか言われてしまって(笑)。2人がそろってしまったので、番宣みたいになってしまった」と笑顔で明かし、仲の良さをうかがわせた。

また、ともに子役出身という共通点を持つ2人は、身長もほぼ同じ。藤井も、「背格好がほぼ一緒! 同じサイズ感なので、後ろから見るとどっちかわからないです」とコメントし、会場の笑いを誘った。

さらに畑は、志田との距離を縮めるだけでなく、スタッフや共演者との交流にも積極的に取り組んでいるそう。現場では“プロフィール帳”を配っているといい、「はじめましてのスタッフさんや共演者の方も多かったので、せっかくならスタッフさんの顔と名前を一致させたいし、接点のないスタッフさんもいるので、そういうスタッフさんと交流を深めるために配っています」と、その理由を語った。

もちろん、志田にもプロフィール帳を渡したそうで、畑は印象的だった回答についても明かした。

「自分って天才かもと思うところは? という記入欄もあって、志田さんはネタ的な感じで書いてくださっていたんですけど……『長いセリフを言えたとき(誰も褒めてくれない)(自分で褒めるしかない)』と書いてあって(笑)。セルフツッコミまで書いてくれました」

突然、回答を明かされた志田は「いちばん恥ずかしいやつ! 大丈夫?」と慌てた様子を見せながらも、「(長いセリフも)言えて当たり前みたいな雰囲気が……(笑)。ちゃんと家で練習して、時間をかけて言えるようになっているので、自分では自分のことを褒めてあげたい(笑)」と本音をのぞかせ、会場を和ませていた。