「だって、おもちゃに…」俳優の唐沢寿明が6月30日、都内で行われたディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー5』(7月3日公開)のジャパンプレミア舞台挨拶に登壇。シリーズ第1弾公開当時のエピソードを明かした。

唐沢寿明

唐沢寿明の驚愕発言に共演者が総ツッコミ 所ジョージ「それを言っちゃだめ」

同作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだ『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシーは、タブレット・リリーパッドの登場で危機感を覚え、ウッディに助けを求める。再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため立ち上がる。

第1作目から作品にウッディ役で参加している唐沢は「子供の頃に見ると『やってはいけないな』とか『人を妬んではいけないな』など、色々な教育の部分も入っていて、すごく良くできている。子供が寝たらおもちゃが動き出すという発想もすごい」と作品の魅力を力説。バズ役の所も「おもちゃ一つ一つのキャラクターが、エッジが立つというよりも柔らかく仕上げてあるので、シルエットが素敵なんです。一つ一つの魅力がたくさん入っている映像だなと僕は思っているんです」と語った。

本作のテーマである「時が流れても変わらないもの」にちなみ「変わらず大切にしているもの」というお題でトークが展開。「家族と友達」と語った唐沢は、第1作が公開された30年前を振り返り「(第1作目を手掛けた)ジョン・ラセター監督が来日したとき、僕に小さな『トイ・ストーリー』のおもちゃをたくさんくれたんです。当時はまさかここまでシリーズが続くなんて思わなかったので、あげちゃったんです」というエピソードを明かす。 所は「なんで!」と笑うと、唐沢は「だって、おもちゃに心動かされないでしょ」と、『トイ・ストーリー』の舞台挨拶ではあるまじき発言で会場を驚かせる。

この発言に所が「ここでそれを言っちゃだめでしょ」とツッコミを入れると、他の登壇者も「ダメダメ!」と相槌を打っていた。

また、最後には「今回の映画はバズがとてもかっこいいんです」と所がアピールすると、唐沢も「いい意味で『これやっちゃったな』というぐらい本当に面白いものができあがっているので、ぜひ楽しみにしてください!」と客席に呼び掛けた。

イベントには唐沢と所のほか、日下由美(ジェシー)、広瀬アリス(リリーパッド)、佐野勇斗(スマーティー・パンツ)、井上和(スナッピー)、松井ケムリ(アトラス)、竜星涼(フォーキー)が登壇した。