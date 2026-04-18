えん罪事件を取り上げ、権力の腐敗やテレビ報道の在り方に一石を投じた『エルピス―希望、あるいは災い―』(22年)で数々の賞に輝いたカンテレの佐野亜裕美プロデューサーが、3年半ぶりに連続ドラマの現場へ帰ってきた。大仕事を終えた後、「燃え尽き症候群のような感じになった」と人生の岐路を経てたどり着いた新作が、『銀河の一票』(カンテレ・フジテレビ系 20日スタート、毎週月曜22:00～)だ。

政治家の不正を告発する文書をきっかけにすべてを失った与党幹事長の娘で秘書・星野茉莉(黒木華)が、政治素人のスナックママ・月岡あかり(野呂佳代)と出会い、東京都知事を目指して選挙に挑む“選挙エンターテインメント”の今作。政治と選挙という一見ハードルの高い題材だが、そこには脚本の蛭田直美氏とともに、選挙を通して“社会は変えられると信じること”への祈りが込められている――。

新しい出会いでドラマプロデューサーの血が騒ぎ出す

ギャラクシー賞テレビ部門大賞、放送文化基金賞テレビドラマ部門最優秀賞、日本民間放送連盟賞テレビドラマ部門最優秀賞など、数々の栄冠に輝いた『エルピス』だが、その仕事を終えた後、「若干、燃え尽き症候群のような感じになったんです」と、すぐに次の作品へ取りかかることができなかったという佐野氏。

TBSからカンテレに転籍して『大豆田とわ子と三人の元夫』『エルピス』、さらにはNHKで『17才の帝国』と3本の連ドラを一気にプロデュースした上、『エルピス』は実現までに長い期間を要したこともあり、「正直なところ気力が湧かなかったんです」と打ち明ける。

「テレビドラマプロデューサーの仕事を辞めるか、海外留学するか、妊活するか――大きく人生を変える必要があるのかなと、心が揺れ動いていました」という中で、次の扉を開いたのは「今まで会ったことない人」との出会い。「初めてお会いする方と自分の中にはない新しい企画の話をしてみたら、もしかしたらまた楽しくなるかもしれないと思ったんです」と、ドラマプロデューサーの血が再び騒ぎ出した。

その相手の一人が、脚本家・演出家・俳優の山田由梨氏。かねてからドラマの題材として興味を持っていた政治・選挙について、山田氏とディスカッションや取材を重ねるうちに、「どうせこの題材をやるんだったら、地上波でやりたい」という思いが固まっていく。

同じ頃、後に大ヒット映画『国宝』の製作幹事としてその名を業界にとどろかせることになる「ミリアゴンスタジオ」を立ち上げたばかりの村田千恵子氏とも出会った。かねてから佐野氏は、テレビ局のプロデューサーとして「作品の中身を面白くすること」と「出口をどう広げるか」の両方を考えなければならないことに難しさを感じながら、自身は前者に注力したいという思いがあった。

そんな中で、プロデューサーがクリエイティブに集中できる環境を作りたいというミリアゴンスタジオのミッションに共感し、自身が友人たちと設立した会社とミリアゴンスタジオで、地上波ドラマ以外のドラマ・映画作品を開発するというパートナーシップを結ぶ。その流れから今回、カンテレとミリアゴンスタジオが『銀河の一票』を共同制作することになった。

黒木華

企画づくりで選挙事務所のボランティアも

企画づくりの過程で、佐野氏はなんと実際の選挙にも入り込んだ。候補者事務所でビラ配りをし、電話作戦にも参加するなど、テレビ局員としての勤務時間外のボランティアという形で現場を経験。選挙の仕組みや、政治がどうあるべきかということ以上に、「急な選挙で平日に無償で手伝いに来る人たちは普段何をしている人なのか、どういう関係性なのか…といったことが気になって、選挙戦を巡るいろんな人間模様が面白かったんです」と、今作の方向性が見えてきた。

そこで脚本として白羽の矢を立てたのが、『これは経費で落ちません!』『舟を編む』(NHK)や、昨年には区議会議員選挙を舞台に描いた『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』(フジテレビ)を手掛けた蛭田直美氏。「いわゆる日曜劇場やWOWOWのような硬質な社会派ではなく、人間の希望とか人間の可能性を描きたい」という思いがあった。