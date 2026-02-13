スガキコシステムズが運営する「スガキヤ」は3月7日・8日の2日間、「スーちゃん祭」「寿祭(ことぶきさい)」をスガキヤ店舗で同時開催する。

スーちゃん祭

同店のルーツは、1946年に名古屋の中心地・栄で開業した「名もなき甘党店」にある。戦後間もない時代に、創業者・菅木周一氏が食べ物に困る人々を助けようと始めた店だった。1948年には、お昼に近くの中華料理屋へ向かう客の姿を受け、甘味だけでなくラーメンの提供も始め、「寿がきや」の名でラーメンと甘党の店が誕生した。毎日食べても飽きない味を目指し、魚介出汁と豚骨スープを組み合わせた独自の「和風とんこつラーメン」が誕生。以来、名古屋をはじめ東海地方で世代を超えて親しまれている。

今回、創業80周年を迎える感謝の気持ちを込め、最初の周年キャンペーンとして、人気商品のセットを半額で提供するスーちゃん祭と寿祭を同時開催する。

ラーメンとデザートを組み合わせた特別セット

一部商品限定で半額

3月7日・8日の2日間、6種のセットメニューを通常価格の半額で提供する。

「Aセット(ラーメン＋チョコクリーム)」は、通常720円のところ感謝価格の360円に。「Bセット(ラーメン＋ベリークリーム)」は通常720円が360円、「Cセット(肉入ラーメン＋チョコクリーム)」は通常820円が410円、「Dセット(肉入ラーメン＋ベリークリーム)」は通常820円が410円、「Eセット(特製ラーメン＋チョコクリーム)」は通常920円が460円、「Fセット(特製ラーメン＋ベリークリーム)」は通常920円が460円となる。

一部店舗では価格が異なる。また、期間中はキャンペーン商品およびお土産商品のみの販売となり、一部メニューやトッピング、大盛販売は休止となる。

80周年記念福袋を発売

80周年限定デザインのTシャツ、スーちゃんカラー丼&ラーメンフォークセット、1,010円分のクーポン券がセットになった「80周年記念福袋」(4,990円)を数量限定で販売する。

販売期間は、店頭が3月5日～3月22日(受取期間3月31日～4月30日)、オンラインは3月5日10:00～4月5日。数量限定のため、予約上限に達し次第受付を終了する。

アプリ会員限定「80周年記念ガチャ」

公式アプリ内で期間中に毎日1回チャレンジできる80周年ガチャを実施する。クーポンや来店ポイントなどがもれなく当たる。実施期間は3月2日～3月8日。詳細はアプリ内で配信される。

セット購入で「白ラーメン」「赤ラーメン」が半額

セット購入の場合のみ、看板メニューの「白ラーメン」「赤ラーメン」を半額で提供する。

セット例として、「白ラーメン+チャーシュー丼セット」は通常1,130円が750円、「赤ラーメン+チャーシュー丼セット」は通常1,230円が800円となる。

当日は単品販売および大盛販売を休止する。

「復刻キャンペーン」スタート

スガキヤ復刻商品

80周年企画の第2弾として、4月より「復刻キャンペーン」をスタートする。リクエストの多かった商品を、4月ごろにスガキヤ店舗にて期間限定で販売する。

参加特典として、キャンペーン参加者の中から抽選で「復刻スーちゃんトートバッグ」をプレゼントする。