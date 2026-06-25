"名古屋のソウルフード"として親しまれているラーメンチェーン「スガキヤ」。そのスガキヤが2026年の秋冬、約20年ぶりに関東エリアに再進出すると話題です。とはいえ、関東在住の方には、まだあまりなじみのないお店かもしれません。

そこで今回は、スガキヤがどのようなお店なのか、名物メニューやマスコットキャラクター、おなじみのカトラリーまで含めてご紹介します。

ラーメンチェーン「スガキヤ」とは?

スガキヤは、愛知県名古屋市に本社を置く「スガキコシステムズ株式会社」(1946年創業)が展開するラーメンチェーンです。東海地方(愛知・岐阜・三重)を中心に約300店舗出店されており、お値打ち価格な"名古屋のソウルフード"として長年愛されています。

そんなスガキヤが2026年秋冬、神奈川県に2店舗を出店します。関東エリアへの進出は約20年ぶりとなり、今後3年間で同エリアに50店舗の展開を目指します。

「スガキヤを知らなかった」という方に向けて、ここで名物メニューをご紹介しましょう。 スガキヤの名物は、なんといっても「ラーメン」(430円)と「ソフトクリーム」(レギュラー190円、ミニ140円)です。

定番商品の「ラーメン」は、豚骨の甘みをベースに、魚介と昆布の旨みを重ねたスガキヤならではのWスープが特徴です。 また、そのスープに合うよう工夫されたちぢれ麺は、もちっとしたしなやかな食感が楽しめます。

もうひとつの名物「ソフトクリーム」。その他にも甘味が充実しています。

では、ラーメンチェーンであるスガキヤでは、なぜソフトクリームのような甘味を提供しているのでしょうか。スガキヤはまだ屋号もない開業当時、「甘党の店」としてぜんざいやパン、焼きいもなど甘いものを提供していました。

その後、人々が向かいの中華屋に通う姿をヒントにラーメンを提供するようになり、その後、屋号を「寿がきや」とするようになったそうです。

スガキヤの甘味はラーメンのおまけではなく、むしろ創業の原点ともいえる存在なのです。

スガキヤのキャラクター、その名は「スーちゃん」

さて、スガキヤのマスコットキャラクターとしておなじみなのが、水玉リボンをつけた三つ編みがチャームポイントの「スーちゃん」です。

スガキヤ発祥の地、愛知県名古屋市で生まれた8歳。1958年、一般公募から選ばれてデビューしました。好きな食べ物は、スガキヤのラーメンとソフトクリームで、この2つを一緒に食べてしまうほど食いしん坊なのだとか。

また、スガキヤでもうひとつのおなじみといえば、スプーンとフォークが合体したような形状のカトラリー、「ラーメンフォーク」です。ラーメンフォークは、「箸よさらば」「ファッショナブルに使ってみてください」というキャッチコピーで、1978年に登場しました。

スーちゃんの特技としても、「ラーメンフォークでスガキヤラーメンを食べること」と紹介されています。関東ではなじみのないスーちゃんとラーメンフォークですが、「この秋冬からは実際に出会えるチャンスが増えるかも」と思うと、今から楽しみですね。

ユニークな店づくりにも挑戦する

スガキヤは、個性豊かな店づくりでも知られています。

たとえば、昔懐かしいレトロな雰囲気が漂う名古屋市中区の「スガキヤ 大須店」。1970年代のスガキヤがモチーフになっており、ショーケースにはカラフルな食品サンプルが並びます。また、大須店限定の復刻メニューも多数取り揃えられています。

一方、名古屋市千種区にあるのは、スーちゃんの家に遊びに来た感覚でくつろげる「スーちゃんハウス(星が丘テックランド店)」。円形のカウンターとパステル調の店内が特徴で、ゆっくり過ごせるテーブル席やボックス席が並びます。店内では、ラーメンや甘味、新業態「たこ寿」のたこ焼きのほか、スーちゃんハウス限定メニュ―も楽しめます。

時代とともに変わりゆく顧客の期待に応えるため、スガキヤの店づくりへの挑戦は、これからも続きます。

スガキヤの関東進出が待ち遠しい

今回は、名古屋で長年愛されてきたスガキヤの魅力を紹介しました。スガキヤを展開するスガキコシステムズは、今年で創業80周年という大きな節目を迎えます。さらなる発展に向けた第一歩として、関東への再進出を目指すことになりました。

2026年秋冬、神奈川県での新店舗オープンを皮切りに、関東でもスガキヤの味に出会えるようになります。この機会に、ぜひその味を確かめてみてください。