ホイッスル三好が運営する「中国ラーメン揚州商人」は4月20日、「冷しタンタン麺」(1,170～1,190円)を首都圏38店舗で発売する。

猛暑見据えた「食欲促進×涼」の一杯

昨年約4.7万杯の販売を記録した冷しタンタン麺が、4月20日～10月中旬頃(予定)までの期間限定で登場する。

2025年は統計開始以来、最も暑い夏となり、2026年も「2年連続の記録的猛暑」となる可能性が非常に高い状況と予測されている。こうした気温の急激かつ前倒しの上昇に対し、身体が十分に順応できていない時期には、涼を取るための「冷たさ」に加え、夏バテを未然に防ぐための「食欲促進(栄養価・満足感)」が同時に求められる。

そこで同社は、単に冷たいだけでなく「しっかりと食べ応え(濃厚なコク)がありながら、後味はあくまで涼やか」という"二面性"を追求した一杯を投入する。

濃厚さと爽やかな後味を両立

スープは25℃を超える日でも、最後まで飽きずに飲み干せる設計。濃厚なゴマペーストに、お酢の酸味を加えることで、初夏の陽気にふさわしい「濃厚なのに、爽やかさがある」後味を実現した。

肉味噌は「冷たいものは冷たく、温度も味のひとつ」という信念から、冷たい麺に合わせた専用の冷たい肉味噌へ改良した。脂身の少ない部位を選別し、余分な水分と雑味を取り除く工夫を凝らしたことで、冷製でも油が固まらず、スープ本来の旨味をダイレクトに味わえる。

チンゲン菜は食べ応えのある大ぶりカットを採用。シャキシャキとした食感が、暑さで減退しがちな食欲を刺激する。

バラバラになりがちな「濃厚(スープ)」「刺激(肉味噌)」「清涼(野菜・麺)」の3要素を香ばしいラー油でまとめた。麺はスープとよく絡む細い麺(柳麺)を使用し、冷水で冷やし氷で締めることで、食感、のど越し良い仕上がりにしている。

「以前から、冷たい麺に温かい肉味噌を乗せることでスープの温度が上がり、脂が固まってしまうことに抵抗がありました。今回は挽肉のおいしさを損なわずに、徹底的に余分な脂と雑味を切る手法に注力しました。冷たさと旨味の純度が高まった今年の一杯を、ぜひ体感してください」(商品開発担当・鈴木邦彦)