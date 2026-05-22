シャトレーゼは、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、父の日の特別な時間を彩る華やかな「父の日ケーキ」を、6月19日〜21日まで数量限定で販売すると発表した。今回の父の日ケーキは、大きな髭の形をしたチョコレートが印象的なデコレーションケーキや、ヘーゼルナッツの香ばしさと食感をふんだんに楽しめるケーキの全2種類がラインアップされている。

父の日ケーキ

チョコレート・ジェントルマン

チョコレート・ジェントルマンは、大きな髭の形のチョコレートが印象的な、贈り物にもぴったりなデコレーションケーキである。ふんわりと焼き上げたココアスポンジで、濃厚な口どけのヘーゼルナッツペースト入りチョコクリームと、サクサク食感のヘーゼルナッツペースト入りチョコクランチをサンドしている。ヘーゼルナッツのコク深い味わいと、チョコレートのほろ苦さが調和したケーキに仕上がっている。価格は3,132円で、サイズは直径11cmとなっている。

パパ・ケーキ

パパ・ケーキは、ヘーゼルナッツの香ばしさと食感をふんだんに楽しめる父の日限定のケーキである。ミルクチョコクランチの上に、ヘーゼルナッツを使用した濃厚なプラリネムースとプラリネクーリーを重ね、側面には刻んだヘーゼルナッツをたっぷりとあしらっている。天面に絞った塩キャラメルクリームのほどよい塩味が、味わいのアクセントになっている。価格は594円。