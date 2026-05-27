シャトレーゼは6月19日〜21日の期間、家族みんなで楽しめる「父の日ケーキ」を全国のシャトレーゼにて数量限定で販売する。お父さんに贈る笑顔あふれるスイーツとして、見た目の楽しさや素材にこだわった高品質なお菓子をリーズナブルな価格で提供するとのことだ。

数量限定「父の日ケーキ」のラインナップ

今年の父の日向けに用意された限定スイーツは以下の通りとなっている。

「父の日 ダディデコレーション」(2592円)は、チョコレートで作った帽子、髭、ネクタイを飾った、贈り物にもおすすめの直径12cmのデコレーションケーキ。サクサクとしたシリアル入りチョコレートと、ザクザク食感のチョコレートが入った口どけの良いチョコムースをココアスポンジで包み、やさしい味わいのチョコクリームで仕上げているとのことだ。

父の日 ダディデコレーション 2592円

「父の日 まんまるお父さん」(440円)は、帽子をかぶったおしゃれなお父さんをイメージした限定のケーキだという。ローストアーモンド、チョコチップ、ダイス苺を入れたカスタード入りコーヒークリームに、しっとりとしたココアスポンジとホイップクリームを合わせ、チョコレートで表情豊かなお父さんの顔に仕上げている。

父の日 まんまるお父さん 440円

「父の日 キャラメルバナナスフレ」(490円)は、フランス産クリームチーズとクーベルチュールチョコレートを使用した、しっとりシュワっとした口どけのスフレチーズショコラだという。キャラメルシュガーチップとシリアル入りチョコレート(ホワイト)を加えたキャラメルクリームを重ね、バナナクリームを絞っているとのことだ。