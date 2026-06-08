シャトレーゼは6月5日、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、その時期においしいさくらんぼを産地直送し、新鮮なまま店内で仕立てた「さくらんぼスイーツ」を期間限定、数量限定で販売開始したとのことだ。とれたての農産物を使用しているため、販売期間は天候によって変更する場合があるという。

艶やかなさくらんぼが主役のショートケーキ

さくらんぼと苺のショートケーキ 3,132円

「さくらんぼと苺のショートケーキ」(3,132円)は、艶やかに輝くさくらんぼが主役のショートケーキだ。契約農家のうみたて卵を使用したふんわり食感のスポンジで、口どけの良い北海道産純生クリームと、爽やかな酸味の苺果肉入りジャム、洋酒に漬け込んださくらんぼ果肉入りゼリーをサンドしたとのことだ。甘酸っぱいさくらんぼとまろやかなクリームが絶妙なバランスで調和した、この季節だけの特別な一品だという。

サイズは直径11cmで、販売期間は6月5日〜6月下旬頃まで。洋酒を使用しているため、子供やアルコールに弱い方は注意が必要とのことだ。また、トッピングの配置は実際の商品と異なる場合があるという。

さくらんぼの魅力を存分に楽しめるタルト

さくらんぼのタルト 626円

「さくらんぼのタルト」(626円)は、ほろ苦いココアアーモンドスポンジと、洋酒に漬け込んださくらんぼを合わせた、甘酸っぱく濃厚な味わいのタルトに、北海道産純生クリームとさくらんぼをトッピングした商品だ。ココアアーモンドスポンジのコクとさくらんぼの甘酸っぱさに、洋酒のほのかな香りが重なる、さくらんぼの魅力を存分に楽しめるタルトだという。

販売期間は6月5日〜6月下旬頃まで。こちらも洋酒を使用しているため、子供やアルコールに弱い方は注意が必要とのことだ。トッピングの配置は実際の商品と異なる場合があるという。