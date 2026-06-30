ファミリーマートは6月30日から、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン第2週を全国のファミリーマートで開始した。
期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。
第2週の発券対象期間は6月30日～7月6日、引換対象期間は7月7日AM7:00～7月13日。エースコック「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」や「サントリー天然水 550ml」などが対象となる。
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ファミリーマートは6月30日から、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン第2週を全国のファミリーマートで開始した。
期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。
第2週の発券対象期間は6月30日～7月6日、引換対象期間は7月7日AM7:00～7月13日。エースコック「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」や「サントリー天然水 550ml」などが対象となる。
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