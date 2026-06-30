ファミリーマートは6月30日から、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン第2週を全国のファミリーマートで開始した。

「サントリー天然水 550ml」を買うと、「サントリー天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット 600ml」もしくは「サントリー天然水 きりっとヨグ 朝摘みレモン＆ヨーグルト味 590ml」がもらえる

エースコック「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」を買うと「ミニわかめラーメン ごましょうゆ」がもらえる

期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。

第2週の発券対象期間は6月30日～7月6日、引換対象期間は7月7日AM7:00～7月13日。エースコック「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」や「サントリー天然水 550ml」などが対象となる。