日本ハム vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs オリックス
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス3勝-日本ハム2勝（5/10 オリックス2-0日本ハム (オリックス)、5/9 オリックス3-0日本ハム (オリックス)、5/8 オリックス3-4日本ハム (日本ハム)、5/3 日本ハム0-3オリックス (オリックス)、5/2 日本ハム10-9オリックス (日本ハム)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 69 37 30 2 .552 -
2 ヤクルト 69 37 31 1 .544 0
2 阪神 69 37 31 1 .544 0
4 広島 68 26 39 3 .400 10
5 DeNA 70 27 41 2 .397 10
6 中日 71 26 44 1 .371 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 75 44 29 2 .603 -
2 ソフトバンク 70 41 28 1 .594 1
3 日本ハム 75 42 33 0 .560 3
4 オリックス 72 38 33 1 .535 5
5 ロッテ 69 33 33 3 .500 7
6 楽天 71 27 43 1 .386 15