2026.08.07 18:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0
ＤｅＮＡ 1 0 0 0 0 1 0 0 X 2 5 0
  • 【広 1-2 Ｄ】
  • 試合終了

  • OUT

    8番 佐藤 啓介 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：石原 貴規 に代わって 8番 佐藤 啓介

  • OUT

    代走：1塁ランナー Ｅ・モンテロ に代わって 7番 菊池 涼介

  • OUT

    7番 Ｅ・モンテロ サードゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    6番 佐々木 泰 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 小園 海斗 に代わって 5番 大盛 穂

  • OUT

    5番 小園 海斗 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｊ・ルイーズ に代わって 7番 Ｓ・レイノルズ

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 森下 暢仁 に代わって 9番 髙 太一

  • OUT

    守備交代：レフト 代走 辰見 鴻之介 に代わって 3番 辰見 鴻之介

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー Ｓ・ファビアン に代わって 3番 辰見 鴻之介

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 勝田 成 サードライナー 2アウト

  • OUT

    1番 秋山 翔吾 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 佐野 恵太 に代わって 7番 Ｊ・ルイーズ

  • OUT

    守備交代：センター 勝又 温史 に代わって 9番 神里 和毅

  • OUT

    9番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：平良 拳太郎 に代わって 9番 佐野 恵太

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 勝又 温史 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 森下 暢仁 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 石原 貴規 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト

  • OUT

    広1-2Ｄ

    1番 度会 隆輝 レフトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 1-2 Ｄ ランナー：2塁

  • OUT

    9番 平良 拳太郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 佐々木 泰 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    5番 小園 海斗 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 センターフライ 1アウト

  • OUT

    7番 勝又 温史 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 ピッチャーライナー 1アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    2番 勝田 成 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    1番 秋山 翔吾 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    9番 森下 暢仁 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト

  • OUT

    広1-1Ｄ

    8番 石原 貴規 ライトヒット 広島得点！ 広 1-1 Ｄ 3アウト

  • OUT

    7番 Ｅ・モンテロ 敬遠 ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 佐々木 泰 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 小園 海斗 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 センターフライ 3アウト

  • OUT

    9番 平良 拳太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 勝田 成 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 秋山 翔吾 センターフライ 1アウト

  • OUT

    9番 森下 暢仁 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 勝又 温史 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 石原 貴規 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 佐々木 泰 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 小園 海斗 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    広0-1Ｄ

    3番 筒香 嘉智 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 広 0-1 Ｄ

  • OUT

    2番 牧 秀悟 セカンドライナー 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン センターフライ 2アウト

  • OUT

    2番 勝田 成 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 秋山 翔吾 センターヒット ランナー：1塁

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