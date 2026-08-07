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【広 1-2 Ｄ】
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試合終了
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OUT
8番 佐藤 啓介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代打：石原 貴規 に代わって 8番 佐藤 啓介
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OUT
代走：1塁ランナー Ｅ・モンテロ に代わって 7番 菊池 涼介
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OUT
7番 Ｅ・モンテロ サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
6番 佐々木 泰 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
代走：1塁ランナー 小園 海斗 に代わって 5番 大盛 穂
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OUT
5番 小園 海斗 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・ルイーズ に代わって 7番 Ｓ・レイノルズ
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OUT
3番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 森下 暢仁 に代わって 9番 髙 太一
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OUT
守備交代：レフト 代走 辰見 鴻之介 に代わって 3番 辰見 鴻之介
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OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｓ・ファビアン に代わって 3番 辰見 鴻之介
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 勝田 成 サードライナー 2アウト
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OUT
1番 秋山 翔吾 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 佐野 恵太 に代わって 7番 Ｊ・ルイーズ
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OUT
守備交代：センター 勝又 温史 に代わって 9番 神里 和毅
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OUT
9番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代打：平良 拳太郎 に代わって 9番 佐野 恵太
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OUT
8番 宮下 朝陽 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 勝又 温史 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
6番 松尾 汐恩 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 森下 暢仁 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 石原 貴規 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
広1-2Ｄ
1番 度会 隆輝 レフトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 1-2 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
9番 平良 拳太郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 宮下 朝陽 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 佐々木 泰 ショートフライ 3アウト
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OUT
5番 小園 海斗 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 勝又 温史 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ピッチャーライナー 1アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン セカンドフライ 3アウト
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OUT
2番 勝田 成 ショートフライ 2アウト
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OUT
1番 秋山 翔吾 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 森下 暢仁 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト
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OUT
広1-1Ｄ
8番 石原 貴規 ライトヒット 広島得点！ 広 1-1 Ｄ 3アウト
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OUT
7番 Ｅ・モンテロ 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
6番 佐々木 泰 サードゴロ 2アウト
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OUT
5番 小園 海斗 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 平良 拳太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 宮下 朝陽 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 勝田 成 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 秋山 翔吾 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 森下 暢仁 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 勝又 温史 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 石原 貴規 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 佐々木 泰 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 小園 海斗 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 見逃し三振 3アウト
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OUT
広0-1Ｄ
3番 筒香 嘉智 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 広 0-1 Ｄ
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OUT
2番 牧 秀悟 セカンドライナー 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン センターフライ 2アウト
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OUT
2番 勝田 成 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 秋山 翔吾 センターヒット ランナー：1塁
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