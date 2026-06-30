J:COMは、動画配信サービス「J:COM STREAM」において、2026年夏アニメを7月より順次配信する。

シリーズ累計発行部数1,700万部を突破した人気作の第3期「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」をはじめ、TVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」など、人気作の続編や小説原作のTVアニメ化作品などを見放題で配信するという。

J:COM STREAMの2026夏アニメラインアップ

注目作の1つ「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」は7月9日に配信開始。原作は理不尽な孫の手氏による同名小説で、TVアニメは2021年1月に第1期、2023年7月に第2期がスタートし、いずれも大ヒットを記録した。TVアニメ化から5周年を迎える今年、待望の第3期が始まる。

引きこもりの34歳が交通事故死後、剣と魔法の異世界に赤ん坊として転生し、少年ルーデウスとして「今度こそ本気で生きていく」と決意する物語で、第3期では新たな家族を築き始めた彼の人生がより色濃く描かれる。配信は毎週木曜0時から。

7月9日 配信開始「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」

7月13日には、TVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」の配信が始まる。中村颯希氏の同名小説を原作とし、シリーズ累計発行部数は400万部を突破している。

次期妃を育成する宮「雛宮」を舞台に、正反対の少女が繰り広げる後宮の「入れ替わり」逆転劇を描く。配信は毎週月曜0時15分から。

7月13日 配信開始 TVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」

このほか、シリーズ累計発行部数445万部の「ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。」が7月9日に、累計発行部数1,200万部を突破した戦記ファンタジー「幼女戦記II」が7月12日に、それぞれ配信を開始する。「幼女戦記」のTVアニメは第1期が2017年1月にスタートしており、今夏始まる第2期は9年ぶりの新作になる。

7月9日 配信開始「ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。」

「J:COM STREAM」は、パラマウントの映画やドラマをはじめ、国内の映画、ドラマ、アニメ、TELASAの作品などが楽しめる動画配信サービス。同サービス単体での加入が可能なほか、スポーツなどのライブ放送が充実した専門チャンネルとあわせて利用できる「J:COM TV シン・スタンダード」も提供されている。なお、配信日時やラインアップは予告なく変更される場合があるとしている。利用料金はJ:COMサービスの加入状況によって異なるが、単体加入の場合で月額1,100円。