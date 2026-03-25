サンエックスは、Production I.Gによるアニメ「リラックマ」について、新たに各系列局での放送情報や見放題配信、無料配信に関する情報を解禁する。

より気軽に、より多くの人が、日本全国どこからでもアニメ「リラックマ」を楽しめるよう、幅広いプラットフォームで放送・配信を行えることになった。

TV放送

TV放送は、4月4日あさ9:25からTBSにて放送を開始。ほかTBS系各局にて順次放送する。

チューリップテレビ:4月4日（土）あさ9:25～

北陸放送:4月11日（土）ごご6:58～

山陰放送:4月13日（月）ごご4:18～

あいテレビ:4月10日（金）ごご4:50～「わいワイ！Friday」内にて放送

ＲＫＢ毎日放送:4月18日（土）あさ7:28～

長崎放送:4月4日（土）あさ9:25～

熊本放送:4月18日（土）あさ5:25～

南日本放送:4月12日（日）ひる12:54～

琉球放送:4月18日（土）あさ5:45～

見放題配信

見放題配信は、4月4日より、毎週土曜あさ9:30から各種プラットフォームにて配信を開始する。配信はABEMAプレミアム、Amazon Prime Video、DMM TV、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、dアニメストア ニコニコ支店、Hulu、Lemino、U-NEXT、WOWOWオンデマンド、アニメ放題、バンダイチャンネル、J:COM STREAM、milplus、TELASA。

無料配信

無料配信は、4月4日より、毎週土曜あさ9:30から各種プラットフォーム・SNSにて配信開始。

TBS FREE:1週間限定見逃し配信

TVer:1週間限定見逃し配信

YouTube:2週間限定見逃し配信

X:1週間限定見逃し配信

Instagram:1週間限定見逃し配信

TikTok:1週間限定見逃し配信

ABEMA:1週間限定見逃し配信

(C)SAN-X / チームリラックマ