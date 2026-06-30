上京してしばらく経つと、自然と標準語で話すようになる人は少なくありません。一方で、自分では気づかないうちに、ふとした瞬間に昔の話し方が出てしまうこともあるようです。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、東京暮らしの男性が見せた意外な一面に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「普段は方言が出ない同僚、地元の言葉が戻ったのはいつ?」

東京に来て長くなり、「もうあまり方言は出ない」と話していた福島出身の男性。ところが、ある瞬間、友人は「めちゃくちゃ方言出てる!」と気づきます。

さて、普段は標準語で話している彼が、地元の言葉に戻ったのはどんなときだったのでしょうか?

① 机の角に足をぶつけたとき

② 母親と電話するとき

③ 眠気が限界のとき

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※答えはこの記事の最後にあります。

親からの電話で方言が復活? 地方出身者あるある

普段は意識していなくても、家族や地元の友人と話した途端、自然と方言が出てしまう人は少なくないかもしれません。自分では気づいていなくても、周囲からは「今めちゃくちゃ地元の言葉だったよ」と指摘されることも。

長く地元を離れていても、ふとした瞬間に出る話し方には、その人らしさが表れるもの。地方出身者なら「分かる!」とうなずいてしまうエピソードではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは② 母親と電話するとき でした!

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