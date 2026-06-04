近年、地方移住への関心が高まっています。自然の豊かさやゆったりとした暮らしに魅力を感じる一方で、実際に住んでみて初めて気づく"田舎ならでは"の違いもあるようです。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎に住んだことがある人なら思わず共感してしまうエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「夜20時半に外食しようとしたら......」

田舎に引っ越してきた主人公。夜20時半、夕食を食べようと外へ出ると、周囲にはいくつか飲食店があるようです。

お店を選びながら歩き始めますが、だんだん"あること"に気づきます。さて、主人公が気づいた"田舎の夜ご飯事情"とは何だったのでしょうか？

① どの店も常連客で満席になっていた

② どの店も営業していなかった

③ どの店も"デカ盛り"メニューだらけだった

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✅田舎の外食事情、夜ご飯が詰んだ理由は……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

サクッとお店で夜ご飯を食べたいだけなのに、急に難易度が上がることも

都会と田舎とでは生活リズムや時間の流れから違うもの。都会では盛り上がり始める20時半は、田舎では静かな夜......。

このようなギャップも田舎に住むことの醍醐味なのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② どの店も営業していなかった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!