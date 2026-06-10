サウナブームが続く中、各地で人気施設が話題になることも増えました。一方で、住む場所が変わると、同じ趣味でも楽しみ方が変わってしまうことがあるようです。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎と東京のサウナ事情の違いにまつわるエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「東京のサウナで驚いたことは?」

田舎にいたころは、よくサウナに通っていた主人公。気軽に利用していたようです。

ところが東京に出てからは、サウナへ行く機会が激減。ある光景を見て、「もういいかな……」と思ってしまったのだとか。

さて、主人公が東京のサウナで驚いたこととは何だったのでしょうか?

① ロウリュのたびに拍手が起きた

② サウナの外にまで人が並んでいた

③ 利用者全員が気まずそうにしていた

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✅東京のサウナで思わず驚愕……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

住む場所が変わると"当たり前"も変わる

地方と都市部では、同じ施設でも利用環境が大きく異なることがあります。これまで気軽に楽しめていたことが、引っ越しを機に難しく感じられることも少なくありません。

特に人気が高まっている趣味や施設ほど、人の多さに驚かされることもあります。「好きだけど、混雑が苦手……」という気持ちに共感する人もいるのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは② サウナの外にまで人が並んでいた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!