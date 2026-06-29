【6月30日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年6月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

6月30日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年6月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「MILK監修 たっぷり生クリームサンド」(430円)

価格 : 430円

エネルギー : 412kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

生クリーム専門店「MILK」が監修のスイーツサンドが登場です。MILK監修の北海道産生クリームを使用した特製ホイップクリームを、ふんわりとしたパン生地のなかにたっぷリとはさみ込んだ一品。ボリューム感のある一品です。

「濃厚レアチーズケーキ」(333円)

価格 : 333円

エネルギー : 274kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

濃厚なレアチーズと爽やかなバニラクリームを組み合わせた、贅沢仕立ての「濃厚レアチーズケーキ」が登場。レアチーズの奥深いコクと、ふんわり香るバニラクリームの甘みを楽しめる、贅沢な一品です。

「はじける! まさにシャインマスカット」(311円)

価格 : 311円

エネルギー : 183kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

見た目と味わいから社員マスカットを楽しめる一品が登場です。本物のシャインマスカットかのようなみずみずしいビジュアルと、口のなかではじけるジューシーな果肉感を存分に楽しめるのが魅力です。

「のどごしとぅるり! 妖怪水水水わらび 黒蜜きなこ」(319円)

「のどごしとぅるり! 妖怪水水水わらび 黒蜜きなこ」(319円)

価格 : 319円

エネルギー : 138kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

独特な商品名が気になるわらび餅が登場です。カップのなかは透明な水のように見える部分にわらび餅が隠されているというこちら。濃厚な黒蜜と香ばしいきなこを合わせていただく、ひんやり涼しげで遊び心あふれる和スイーツです。

「もちぷよ(生チョコ)」(157円)

価格 : 157円

エネルギー : 246kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ローソンの人気定番スイーツ「もちぷよ(生チョコ)」が登場です。もちっとした独特の食感がクセになるココア風味の生地のなかに、なめらかで濃厚な生チョコクリームを贅沢に閉じ込めた一品。ワンハンドで手軽に食べられる形状なので、作業の合間やちょっとしたおやつタイムにもぴったりな一品になっています。

まとめ

6月30日以降に購入できる新商品は、「MILK監修 たっぷり生クリームサンド」や「濃厚レアチーズケーキ」、「もちぷよ(生チョコ)」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用