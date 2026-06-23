【2026年1月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、シュークリームをカップに詰めた新感覚スイーツや、夏を感じるライチ風味のアイスバーなど、気になる商品が目白押しです!

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2026年1月の新商品5品まとめ(10月15日～10月21日)

「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」(313円)

  • 「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」(313円)

    「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」(313円)

価格 : 313円
販売地域 : 全国

厚みがあり濃厚ながらも、すっきりとした味わいのレアチーズにアーモンドとオレンジピールを組み合わせ、ブリオッシュに挟んだパンスイーツです。

「クリームにおぼれるシュー」(429円)

  • 「クリームにおぼれるシュー」(429円)

    「クリームにおぼれるシュー」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県

たっぷりのクリームとシュークリームを容器に詰めたスイーツです。

「7プレミアム ライチバー」(138円)

  • 「7プレミアム ライチバー」(138円)

    「7プレミアム ライチバー」(138円)

価格 : 138円
販売地域 : 全国

ライチの爽やかな味わいに沖縄県産海塩ぬちまーすのほのかな塩味がアクセントとして加わった夏にぴったりのバーアイスです。

「さっぱり牛乳寒天」(248円)

  • 「さっぱり牛乳寒天」(248円)

    「さっぱり牛乳寒天」(248円)

価格 : 248円
販売地域 : 北海道、関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

牛乳のコクとやさしい甘さに、みかんを加えた牛乳寒天です。さっぱりと食べられる味わいに仕上げました。
※6月24日以降順次発売

「紅はるかのスイートポテトスティック」(213円)

  • 「紅はるかのスイートポテトスティック」(213円)

    「紅はるかのスイートポテトスティック」(213円)

価格 : 213円
販売地域 : 福島県、関東

国産の紅はるかに発酵バターや生クリーム，バニラペーストなどを加えて作った、なめらかなスティックタイプのスイートポテトです。
※6月25日以降順次発売

まとめ

スイーツをパンで挟んだ「スイーツバーガー レアチーズ＆アーモンド」や、シュークリームの具材をカップにたっぷり詰めた「クリームにおぼれるシュー」は、セブンイレブンならではの新感覚スイーツ。

紅はるかを使用した濃厚な味わいの「紅はるかのスイートポテトスティック」は、食べ応えもばっちりです。

また、「7プレミアム ライチバー」や「さっぱり牛乳寒天」など、夏にぴったりのさっぱりスイーツも発売されています。ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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