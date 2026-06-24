2026年6月の新作5品まとめ(6月23日発売予定)

本記事ではミニストップで6月23日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、「北海道フェア」を開催。ご当地メニューをイメージしたお弁当や、北海道産素材を使ったスイーツなど、大人気の北海道グルメの味わいを楽しめるラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年6月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「エスカロップ」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

三元豚ロースカツの上にたっぷりデミソースをかけた北海道ご当地メニュー「エスカロップ」(699.84円)のお弁当は、苦みのある本格的な味付けのデミソースをたっぷりとかけ、ご飯はバターとコンソメの風味がきいています。

「ザンギ弁当」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

北海道民に親しまれている「ベル食品」のジンギスカンのタレで味付けた唐揚げを使用した「ザンギ弁当」(699.84円)は、本場の味が楽しめます。

「チキンとゴロっと野菜のスープカレー」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「チキンとゴロっと野菜のスープカレー」(429.84円)は、クミン・コリアンダー・カルダモン等のスパイスや、ココナッツ・オニオンピューレを混ぜ合わせ、旨味のある仕立てです。ブロッコリー・人参・じゃがいも等も入れ具沢山に仕上がっています。

「蒸し鶏と彩り野菜のラーメンサラダ」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

北海道発祥の野菜をたっぷり使用した「蒸し鶏と彩り野菜のラーメンサラダ」(464.40円)は、定番のごまドレッシングでいただきます。

「北海道メロンシュークリーム」(192.24円)

価格 : 192.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

北海道産生クリームを使用したコク深い味わいのホイップとメロンクリームの2層仕立ての「北海道メロンシュークリーム」(192.24円)は、メロンクリームには北海道産メロン入りペーストを使用しており、一口目から贅沢なメロンの風味を楽しめます。

まとめ

6月23日発売の新商品は、北海道ご当地メニューをイメージした「エスカロップ」や「スープカレー」「ラーメンサラダ」、ベル食品のたれで味付けした「ザンギ弁当」などの食事メニューをはじめ、北海道産メロン入りペーストを使用した「北海道メロンシュークリーム」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用