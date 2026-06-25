セブン‐イレブンでは7月11日(＝セブン‐イレブンの日)にちなみ、7月1日～7月11日まで「お店に行くとちょっといいことがある11日間」として、オリジナルグッズが当たるキャンペーン、レシートクーポン＆値引きセール、アプリ会員限定のキャンペーンなどを展開する。都内で行われた発表会では、テレビCMに出演中の天海祐希さんが"セブン‐イレブン愛"について熱く語った。

「711円レシート抽選キャンペーン」など発表

冒頭、セブン‐イレブン・ジャパン 代表取締役社長の阿久津知洋氏は「7月は様々なキャンペーンに挑戦していきます。うれしい・たのしい・おいしいをお届けし、たくさんの人にセブン‐イレブンのファンになってもらえたら」と期待感を口にする。

セブン‐イレブン・ジャパン 代表取締役社長の阿久津知洋氏

まずは昨年実施して好評だった「711円レシート抽選キャンペーン」を今年も開催する。キャンペーン期間(7月1日～7月11日)中に、合計で税込711円の買い物をしてレシートを撮影の上、応募すると抽選で5,000名にセブン‐イレブンオリジナルの「BE@RBRICK(ベアブリック)400%」や「セブンカフェ風ペアグラス」などの豪華賞品が当たる。

阿久津社長はオススメの買い合わせの一例として、セブンカフェベーカリーの『ふんわりメロンパン』(160.92円)＋カップデリの『たことブロッコリー手摘みバジルのサラダ』(300.24円)＋『ななチキ』(250.56円)を買うと合計711円になる、と紹介。賞品のBE@RBRICK 400%については「セブン‐イレブンの制服を着た、通常サイズの4倍も大きいベアブリックの自信作です。ぜひ、皆さん応募してください」と呼びかける。応募受付期間は7月12日まで。

次に「レシートクーポン＆値引きセール」として、対象のセブンカフェ コーヒーを1杯買うと2杯目が半額(当日限定)になるレシートクーポンをレジにて発行する。1杯目と異なる商品や異なるサイズも選べる。実施期間は7月1日～7月5日の5日間。阿久津社長はお得な購入例として、朝8時にホットコーヒーR(140.40円)を購入してレシートクーポンをもらい、昼13時のアイスコーヒーR(140.40円)は半額の70.2円で購入してレシートクーポンをもらい、夜20時にはアイスカフェラテL(340.20円)を半額の169.56円で購入する、という使い方を紹介する。

対象のセブンカフェ購入で2杯目が半額になるレシートクーポンを発行する

また対象の「セブンプレミアム ゴールド」の惣菜を2品同時に購入することで137円を値引くキャンペーンを実施する。対象となるのは定価429.84円の「金のハンバーグ」「金のビーフカレー」「金のチーズハンバーグ」「金の豚角煮」「金のバターチキンカレー」で、通常は合計金額859.68円となるところ711.72円で購入できる。実施期間は7月7日～7月11日の5日間。

このほか、おにぎり2個と対象ドリンク1本をセットで買うとドリンクが実質無料になるキャンペーンも実施。会計時に、購入したドリンクの代金を値引く。実施期間は7月7日～7月11日の5日間。対象商品は、綾鷹650ml、お～いお茶 緑茶600ml、緑茶伊右衛門600ml、世界のキッチンからソルティライチ500ml、ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア500ml。

店頭キャンペーンとして7月11日午前11時より、店頭レジにて先着100枚(4種×各25枚)限定で「セブン‐イレブン オリジナルステッカー」をプレゼントする。デザインは、セブンカフェ、おにぎり、金のハンバーグ、配送トラックをデフォルメしたもの。スマホケースにも貼れる、コンパクトなサイズ感のステッカーとなっている。

セブン‐イレブン公式YouTubeチャンネルでは7月11日19時から、ブラックマヨネーズ、マヂカルラブリー、ニューヨークなどの人気芸人が出演するセブン‐イレブンオリジナル番組を公開する。トークテーマは「セブン‐イレブンのここが好き」。好きな商品やお気に入りの組み合わせ、こだわりのカスタマイズなど、それぞれの推しポイントを熱く語り尽くす特別なプログラムを予定している。「セブン‐イレブンの魅力を深堀りしてもらえるのではないか、と期待しています」と阿久津社長。動画時間は40分を予定、公開期間は3か月間。

なお7月11日には、セブン-イレブンとヘインズが初コラボした商品全4種が順次発売となる。

「Hanes×セブン-イレブンBEEFY-T クルーネックTシャツ」(各3,850円)は、牛をモチーフにしたブランドアイコンの左胸のワッペンを、セブン-イレブンのコーポレートカラーであるセブンオレンジ、セブングリーン、セブンレッドの3色でデザインした。左袖にはカタカナで「ビーフィー」とプリントを施している。

「Hanes×セブン-イレブンBEEFY-T クルーネックTシャツ」。色はホワイトとブラック、サイズはM / L / XL。販売エリアは全国

「Hanes×セブン‐イレブンBEEFY クォーターレングスソックス」(各1,265円)は、左右の外側に牛をモチーフにしたブランドアイコンをセブン-イレブンコーポレートカラーの刺繍で施した。足底にはカタカナで「ビーフィー」と編んでいる。

阿久津社長は「これまでセブン‐イレブンでは、近くにお店があって良かった、と思っていただけるようなサービスを展開してまいりました。過去50年間は大衆の最大公約数のニーズに焦点を当てて、For ALLで発展してきました。これからは、お客様1人ひとりのニーズに向き合ってFor ONEsで価値づくりをすることが大事だと感じています」とし、今後はよりきめ細かい価値を提供できる店舗づくりを目指していく、と話した。

天海祐希のあふれるセブン‐イレブン愛

このあと女優の天海祐希さんが登壇し、阿久津社長とトークセッションを行った。プライベートでも3日に1度はセブン‐イレブンを訪れているという天海さん。最近のお気に入り商品について聞かれると「セブンプレミアムのカフェラテ氷、抹茶練乳氷、まぜまぜスイーツのわらびもち、あとは生ハム、こだわりソースの海老グラタン、麺類では『香る旨みつゆ 冷かけはまぐり塩ラーメン』がもう抜群においしいですね。麺大盛 冷しネバネバぶっかけそば、天タレまぶしおむすび、しみしみ塩キャラメル蒸しパンもよく買っています」と矢継ぎ早に挙げていき、阿久津社長を驚かせる。

現在販売中のセブン‐イレブンのロゴが入ったソックス、ハンドタオルについても「3本のラインが可愛いんです。普段、愛用しています」と天海さん。セブン‐イレブン エコバックも使っているそうで、自分でも「すごいセブン‐イレブン愛でしょう」と微笑む。

昨年(2025年)9月から放映を開始したテレビCMについて、阿久津社長は「具体的な商品が登場しないCMということで『売上げが伸びないのでは』と心配されたこともあります。でも『このコンビニで、街のひとを幸せにする』『誰かの温かい場所になりますように』という、本部・加盟店の皆さま、社員の思いが表現できており、セブン‐イレブンの価値がたくさん詰まっている内容になっています」と評価する。

これを受け、天海さんも「オーナー役のときは『セブン‐イレブンではこういう姿勢でお客様と向き合っています』ということが伝えられるよう、心を込めて誠実に演じるようにしています。本部・加盟店・社員の皆さんの思いを背負う覚悟です」と話す。その一方で、神様役のときは「ちょっとワガママで、お茶目で、神様らしい"圧"が出るように演じています」と天海さん。ちなみに撮影現場で、相葉雅紀さん、櫻井翔さんと一緒になったときは、2人のファンに対する感謝の思いを聞いて感銘を受けたとし、これをオーナーの役づくりにも活かしている、と明かした。

最後に、阿久津社長は「いま事業変革の途中にあるセブン‐イレブンですが、加盟店の皆さん、社員が誇りを持って前進できるようにしていくことが大事だと感じています。そのひとつの起点となるのが7月です。これからのセブン‐イレブンにご期待ください。テレビCMも、もっともっと面白くなっていきます」と話した。