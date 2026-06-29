岸明日香、抜群スタイル際立つノースリーブ衣装で登壇　「一言で言うと世渡り上手」な役柄を演じる上で意識したことを語る

ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』でミワコ役を演じる岸明日香。「なるべく一喜一憂しない」「感情を出さないように意識しました」と、役作りで意識したことを明かした。

岸明日香

岸明日香がミワコ役を演じる上で意識したこと

ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』(7月2日スタート 毎週木曜24:00〜24:30)の制作発表記者会見がこのほど、都内で行われ、早見あかり、伊藤健太郎、桐山漣、岸明日香が登壇。また、子役の久場音葉がサプライズゲストとして登場した。

自身が演じる役柄について、岸は「ミワコは食に関して効率重視で、何でも卒なくこなせる自分が好きな自己肯定感が高いタイプの女性なのですが、一言で言うと世渡り上手」と説明。その上で、「その飄々とした感じが、何を考えているのかが分かりづらいので、なるべく一喜一憂しないというか。感情的なところも今後出てくるかもしれないですけど、出さないように意識しました」と、撮影中に意識していることを明かした。

また、ドラマに登場するキャラクターで共感できるのは誰かと聞かれ、岸は「主に共感できるのはタキちゃん。私も料理をするのが好きなんですけど、ごはんを作ってあげて感謝されたいという気持ちであったり、反応を見たいという気持ちであったり、相手から肯定してもらいたいという部分も含めて共感できる」と答えつつ、「忙しいときはミワコです(笑)」と茶目っ気たっぷりに話していた。

岸が演じるミワコは、レイ(伊藤)の妻。保育園に通う娘がいる。アパレル企業でPRを担当し、仕事も家庭も効率重視のため料理は作らない。レイが冷凍食品ばかりの生活に問題意識を持っていることは分かっているものの、不満なら料理はレイがやればいいと思っている。実は、家事育児を完璧にこなしている気でいる「イクメン」なレイに、静かに苛立ちを募らせている。

ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』ストーリー

料理講師として働く澤田タキは、料理に興味がなく、おいしいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。一方、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいがそれを妻が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている斎藤レイ。

そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒にたべて、互いの気持ちを満たしていく。

「一緒にごはんをたべるだけ。これ以上は地獄行き――」。食事を重ねるたびに惹かれ合う2人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいた。愛と食事と倫理の間に揺れる2人。かつてない「グルメ」×「不倫」のラブストーリーが、今夏幕を開ける。