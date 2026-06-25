持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月25日より、公式SNS(X・Instagram)にて『HOTTO MOTTO WEEK』を開催。6月30日までの6日間、「ほっともっと電子マネー」や「松阪牛」が当たるキャンペーンを開催している。

チャージポイント2倍キャンペーン

毎月25日～月末にかけて開催されるSNSキャンペーン『HOTTO MOTTO WEEK』。6月は、現金チャージ時に貯まるポイントが2倍に。例えば、1,000円チャージする場合、通常は付与率1%(10pt)のところ、期間中は同2%の20ptが付与される。

X/Instagramキャンペーン

ほっともっと『HOTTO MOTTO WEEK』パネもく!選べる!松阪牛

公式Xでは、公式アカウント(@hottomotto_com)をフォローの上、キャンペーン投稿に「＃ほっともっと」を付けてリポストすると、抽選で5名に「ほっともっと電子マネー10,000円」が当たる。なお、期間中、毎日10時にキャンペーンの投稿が行われるため、何度でも応募することができる。

また、公式Instagramでは、公式アカウント(@hottomotto_official)をフォローの上、キャンペーン投稿に「いいね」をすると、抽選で1名に「パネもく!選べる!松阪牛」が当たる。