持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は7月2日より、「真夏の旨×辛フェア」として、スタミナ満点の「牛カルビ&ホルモン」シリーズ3品を全国で発売する。

ほっともっと「牛カルビ&ホルモン」 シリーズ

「牛カルビ&ホルモン」 シリーズは、牛カルビとホルモンの旨味や食感を一度に堪能できるスタミナ満点シリーズ。今回は、お重タイプの「牛カルビ&ホルモン重」(860円)をはじめ、セパレートタイプの「牛カルビ&ホルモン弁当」(890円)、肉が2倍の「倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍)」(1,450円)の3品が登場。

味の決め手は、2種の本醸造醤油をベースに、おろしにんにくとコチュジャンの旨味、みりんとリンゴ果汁の甘味をブレンドしたタレ。さらに、別添の「辛子味噌」を合わせることで、味の変化も楽しむことができる。

お重タイプの「牛カルビ&ホルモン重」(860円)は、甘辛タレがごはんにほどよく馴染み、箸休めにぴったりな小松菜と油揚げの和え物、白菜キムチが添えられた一品。

セパレートタイプの「倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍)」(1,450円)は、キャベツがたっぷり入っており、旨味が詰まったタレとの相性が抜群。さらに、ガッツリ食べたい方向けに、肉量が2倍の「倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍)」も用意されている。