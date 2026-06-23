コロワイドグループのかっぱ寿司は、6月29日から、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」(発売元：タカラトミー)との「かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる!くるま”プレゼントキャンペーン」を開催する。

今回登場するのは、氷を入れた発泡スチロールケースに“鯛(たい)”を乗せ、市場を走る運搬車「ターレー(ぴちぴち動く鯛)」。ターレーを走らせ、車輪を動かすと、活きが良い“鯛(たい)”がぴちぴちと上下に躍動。新鮮なお魚を急いで運ぶターレーの活気ある姿を表現した、遊び心いっぱいのミニカーだ。なお、ミニカーはABS製。

期間中、会計税込3,500円以上を利用し、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示した方に、かっぱ寿司限定のオリジナルミニカー「かっぱ寿司 キャンペーントミカ『ターレー(ぴちぴち動く鯛)』」を税込3,500円毎に1台プレゼントする。

かっぱ寿司は、今回のミニカーを通して、「このおすしは、どうやってお店までやってきたのかな?」と、お寿司の裏側に興味を持つきっかけを提供したいと考え、食べものの背景を知ることで、魚を知り、食べることをもっと好きになってほしい―――そんな食育への想いを込めて、このキャンペーンを企画したという。

注意事項/利用条件

※バーコード付引換券の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員への登録が必要です。

※当「バーコード付引換券」は他値引きクーポンとの併用可能です。

※他クーポン利用後の税込価格がプレゼント対象金額となります。

※「キャンペーントミカ“あそべる!くるま”」の数には限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※店舗により在庫状況が異なります。 詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※既にアプリのダウンロード・会員登録がお済みの方は、新たにダウンロード・会員登録をしていただく必要はございません。

※お会計前にアプリでログインしておくとスムーズにご利用いただけます。

※「キャンペーントミカ“あそべる!くるま”」は、お会計税込3,500円毎に1台プレゼントいたします。

(例)お会計税込3,500 円で 1 台、税込7,000 円の場合は 2 台プレゼントいたします。

※デリバリーでのご注文は対象外となります。

※一部併用不可のキャンペーンがあります。予めご了承ください。

※キャンペーン詳細・初回納品数に関しては、かっぱ寿司Webサイト内、キャンペーンページをご参照ください。

※掲載画像・イラストはイメージです。

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