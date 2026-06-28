思いがけないサプライズに、言葉を詰まらせた。映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』の舞台挨拶で、共演したツェン・ジンホアから感謝の手紙を贈られた岸井ゆきのが「本当に本当に嬉しいです」と語った。

岸井ゆきの =オフィシャル提供写真

ツェン・ジンホアが日本で訪れたい場所

映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSINAND THE MOUSE』公開記念舞台挨拶が27日に都内で開催され、岸井ゆきの、ツェン・ジンホア、真壁幸紀監督が登壇した。

映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSINAND THE MOUSE』は、最愛の母を失った主人公・ちづみが(岸井(が、旅先の台北でシンシン(ジンホア)という男性に出逢い、喪失感の中で再生していく物語。

ちづみを演じた岸井は「雨がすごいなか、映画館まで足をお運びいただき本当にありがとうございます。この映画はスクリーンで観る価値のある映画です。この小さな世界をこのような大きなスクリーンで、途中で止められない状態で観てもらえることがとても重要です。こうしてたくさんの方々にお集まりいただいてとても嬉しいです」と大きな笑顔を見せた。

シンシン役のジンホアも「また日本に戻って来られて嬉しいです! 昨日東京に着いてすごい雨だったけれど、おいしい焼肉を食べることができました」と約3カ月ぶりの来日に声を弾ませた。そんなジンホアには今回の来日で訪れたい場所があるという。「奈良に芸能人の方がお参りをするのにふさわしい神社があるそうで……」と切り出すも、岸井が「え……どこだろう?」と首をかしげると、ジンホアは「後で調べて教えますよ!」と訪れる気満々で笑いを誘っていた。

ツェン・ジンホアからサプライズで感謝の手紙

来週7月4日にはジンホアがアンバサダーを務める台北映画祭での上映も控えており、チケットはすでに完売している。現地参加する岸井は「初めて行く映画祭なのですごく楽しみ。チケットが完売した事を後から聞いて。とても嬉しかったですし、そんな記念すべき映画祭のアンバサダーがジンホアさんというのも縁があるなと思いました」と嬉しそう。

そのジンホアは「台北映画祭での上映には特別な気持ちがあります。私が慣れ親しんだ台北という場所で、母国語ではない日本語で芝居した作品が上映されるというのは新鮮。この映画のように、異なる文化を持った役を通して慣れ親しんだ場所を見るというような形なので、それがすごく特別な感じ」としみじみと語った。

さらにジンホアは「岸井さんと監督にお聞きします。台北映画祭の上映が終わった後にお時間はありますか? 食事でもどうですか?」と誘い、二人が「そのつもりでした!」と笑顔を浮かべると「台湾料理を味わえる場所にお連れしますよ!」と嬉しそうに予告。一方、岸井と共に現地参加する真壁監督は「岸井さんが中国語で挨拶すると思うので、それもすごい楽しみです」と期待すると、岸井は「ええ、任せてください!」と台北映画祭での中国語スピーチに意気込みを見せていた。

また、劇中でシンシンがちづみの良いところは「小さいところだ」と言うシーンがあることから、撮影中に気づいたお互いの素敵な一面についてトークすることに。ジンホアの魅力を聞かれた岸井は「ポジティブなところ」といい「ジンホアさんの言葉で“良いよ!”がお気に入りです」とニッコリすると、ジンホアも「岸井さんの芝居に対する集中力は素晴らしい。そして優しくて包容力が高い」と返礼。真壁監督は「お二人は誰に対しても平等に接するところが素晴らしい」とそれぞれの人柄を称えていた。

そんな中、ジンホアがサプライズで岸井と監督に感謝の手紙を読み上げた。

(以下、手紙の内容)

この物語を通してゆきのさんと出会えてとても嬉しかったです。役と同じ様に、慣れない場所、慣れない言葉の中でしたね。人はこうして交流することができるのだなとわかりました。このようなことのおかげで私はこの数年、仕事でも旅行でも自分の心をさらに開き、人の話を聞き、人に話を共有しようとしています。このご縁に感謝しています。とてもすばらしです! またご一緒にできる日を楽しみにしています。

これに大感動の岸井は「本当に本当に嬉しいです。お手紙のサプライズも初めてでしたし、もう胸がいっぱいです」と感無量。感涙寸前でジンホアに感謝していた。

岸井ゆきの「もしよろしければまた映画館に癒されに来てください」

最後に真壁監督は「もし本作を気に入っていただけて、もう一度観たいと思ったら是非とも映画館で上映しているうちに御覧ください。違う劇場、違うスクリーン、違う座席で観ると初めてとは違った見方が出来ると思います」と環境の違いで新たな世界が広がるとPR。

ジンホアも「この映画はとても神秘的なところがあったり、ロマンチックなところもあったりする映画です。寂しい気持ちや自分の心のうちを誰かと共有したい、そんな時に観るのがふさわしい映画だと思います」とさらなる大ヒットを祈願。

岸井は「この映画で描かれているように、癒されるべき時は必ず来ると思います。焦らなくていいんだよということをこの映画に私自身も教えてもらったので、もしよろしければまた映画館に癒されに来てください」と呼び掛けていた。

(C)2021 by Banana Yoshimoto All rights reserved.Japanese original edition published by Shinchosha Publishing Co., Ltd., Japan in 2021.The permission to use the original novel to produce this movie has been arranged with Banana Yoshimotothrough ZIPANGO, S.L.

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