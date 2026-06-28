新たな特撮映像シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾作品として、2026年2月15日より放送を開始した「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」より、ファンへ感謝を伝える「『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』“超ギャバい”トークショー!～宇宙刑事とハンター、無限突破の大遭遇～」を7月19日に東京ドームシティ シアターGロッソ(東京都文京区)にて開催することが決定した。

同イベントでは、たくさんの宇宙が存在している多元宇宙(コスモレイヤー)の平和を守るギャバンを演じた長田光平(ギャバン・インフィニティ/弩城怜慈)、赤羽流河(ギャバン・ブシドー/哀哭院刹那)、角心菜(ギャバン・ルミナス/祝喜輝)、安井謙太郎(ギャバン・ライヤ/風波駆無)の4名が、ヒーローショーの聖地である“シアターGロッソ”に大集結し、撮影の舞台裏や、作品に懸けた“ギャバい”想いを語り尽くす。

また、イベントビジュアルも初披露。宇宙刑事ならではの壮大な宇宙空間を背景にたたずむ「ギャバン・インフィニティ」、その隣には “赤きヒーロー”の後ろ姿も描かれる。

本イベントのチケットの先行受付は、情報解禁日時と同じ6月28日AM9:30からe+(イープラス)及びTTFC(東映特撮ファンクラブ)にて開始。また今回のチケット購入者には特典としてトークイベント直後に行う「【PROJECT R.E.D.】シークレットイベント」の参加権も付く。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』“超ギャバい”トークショー!～宇宙刑事とハンター、無限突破の大遭遇～』

日程:2026年7月19日(日)

1公演目/開場16:30、開演17:00

2公演目/開場19:00、開演19:30

会場

東京ドームシティ シアター G ロッソ(東京都文京区後楽1-3-61)

チケット

全席指定7,700円(税込)

※3歳以上有料。3歳未満膝上鑑賞無料。但し、席が必要な場合は有料

内容

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の出演キャストによるトークショー

登壇キャスト(※全て予定)

長田光平(弩城怜慈/ギャバン・インフィニティ)

赤羽流河(哀哭院刹那/ギャバン・ブシドー)

角心菜(祝喜輝/ギャバン・ルミナス)

安井謙太郎(風波駆無/ギャバン・ライヤ)

購入者特典

【PROJECT R.E.D. シークレットイベント】参加権

トークイベント直後のシークレットイベントに参加可能。シークレットとは一体何なのか…………?まさか、あの○○が!?真相はその目で確かめろ

チケット販売