「温もりを感じながら…」俳優の有村架純が、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)のインタビューに応じ、黒木華、南沙良との共演や、“2児の母親”という役どころを振り返った。

  • 夫の横領を知った二児の母・和歌子を演じる有村架純　(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会

    夫の横領を知った二児の母・和歌子を演じる有村架純　(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会

主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』の第一印象は「重たく暗くっていう……」

有村主演の同作は、2017年に中部国際空港で、主婦たちが逮捕された“金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母親・和歌子(有村)、借金を抱える研究員・清恵(黒木)、未婚の妊婦・麻由(南)の3人が、“金の密輸”という闇バイトを通じ、絆を深めていく姿を痛快に描く。

有村は、同作の第一印象を、「台本を読んだときに、重たく暗くっていう雰囲気を感じなくて」「3人が織りなす青春物語というところが、非常に面白いなと思いました」と回想。黒木、南との共演について聞くと、「一緒に時間を共有するなかで、学びも多かったです。自分の中では、すごくぜいたくな時間でした」と刺激を受けたようで、「3人で楽しそうにするシーンも多かったので、アドリブもありました」と告白。「とはいえ、好き勝手するというよりは、“ここでこういう風にやるとどうですかね? ”とか。3人で話し合いながら、3人のシーンを一緒に作っていきました」と笑顔で振り返った。

また、同作は、シンガポールで大がかりなロケを敢行。先に撮影を終えた黒木が、マグネットのお土産を買ってきてくれたそうで、「今、冷蔵庫に貼ってます(笑)」と明かしながら、「常に周りの人たちのことを考えてくれて、誰かが喜ぶかな? とか、そういう気持ちをずっと持たれてる方なんだなって。うれしかったです」と気遣いに感謝していた。

印象的なシーンについても、「清恵ちゃんが、アイドルのボーイズグループのファンで。シンガポールに行ったときに、踊り出すシーンがすごい好きです」「(自身が演じた)和歌子は弾けるみたいな感じの描写がなかったので。あのシーンを見て、すごい気持ちよかったです」と打ち明けた。

自身初の母親役「赤ちゃんの体調が第一優先なので…」

同作で初めて母親役を演じた有村。抱っこひもを付けての撮影だったが、「初めてではなかったです(笑)」と明かしつつ、「赤ちゃんの体調が第一優先なので。お人形さんだったときもあるんですけど、ほとんどのカットに出演していただけて。温もりを感じながら、“この小さな命を守らなければいけない”みたいな。使命感だったり、宿命だったりを抱えていました」と回顧。横領で解雇された夫の借金返済のために“金の密輸”に加担する和歌子について聞くと、「私も言いたいことを100％言葉にするタイプではないので。飲み込むこともありますし。そういったところは、すごい共感できた」と心の内を語った。

天野千尋監督についても、「3人が再起をかけて、がむしゃらに前に前に進んで行くように監督自身も、がむしゃらに前に前に進まれていて」「一生懸命、役の心情を考えてくださって。繊細で細やかな演出をされる方」と語り、「撮影を追うごとに、息も合ってきて。1回でオッケーが出ることも増えていきました」と手ごたえを感じていた様子。最後は、「女性3人が人生の再起をかけて、奮闘していく痛快エンターテインメント作品。“金の密輸”という大きな扉を開いて、ときに面白く、ときに滑稽に奮闘していく姿が描かれているので、ぜひ楽しんで観ていただけたら」とアピールしていた。

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