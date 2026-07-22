リリー・フランキーは、映画『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版公開に際し、「4Kになって、ずいぶん俺のかわいさが際立っている」とコメント。また、木村多江と撮影前に行っていたエチュード(即興劇)についても振り返った。

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リリー・フランキーが『ぐるりのこと。』撮影秘話を語る

映画『ハッシュ!』『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版公開記念となるプレミア先行上映&トークイベントが20日に都内で開催され、田辺誠一、片岡礼子、木村多江、リリー・フランキー、橋口亮輔監督が登壇した。

『ぐるりのこと。』(08)は、何があっても2人でいることをあきらめない1組の夫婦の10年を、90年代に起こった社会的事件を背景に描いた作品。木村は生まれたばかりの子の死をきっかけにうつになる妻・翔子、リリーは彼女にただ寄り添い続ける法廷画家の夫・カナオを演じた。4Kリマスター版は、7月24日からシネマート新宿、シネスイッチ銀座、渋谷ホワイトシネクイントほか全国で順次公開される。

リリーは「橋口監督との初対面は、『ハッシュ!』の劇場公開イベントで対談させていただいて。その頃は、映画のことをいろいろ書く仕事をしていたんですけど」と橋口監督との出会いを回顧。「まさか自分が出ると思っていなかった」と続けながら、「4Kになって、ずいぶん俺のかわいさが際立っている」と冗談めかして語り、会場の観客を笑わせた。

『ぐるりのこと。』では、共演する木村と撮影前にリハーサルの中でエチュードをしていたといい、リリーは「リハーサルといっても台本を何回も読んだりするわけではなく。(本編は)10年間付き合っていて結婚したところから始まるんですけど、(リハーサルでするのは)映画になる前の10年。その10年間の嘘の記憶を、監督が俺らにすりこんでいくんです」と説明。

さらに「本編ではそこの部分はないんですけど。もう嘘の記憶がすりこまれるから、(多江ちゃんと)10年一緒にいる気持ちでいるんです。だから、俺のほうが早く撮影が終わっても、先に帰れない精神状態になっているので、撮影が終わってもメイクルームでスウェットを着たまま多江ちゃんが終わるまで待っている」と振り返り、登壇者を感嘆させていた。

最後に、リリーは「(橋口監督に)教えてもらったことをずっと心に留めています」としみじみと語りつつ、観客に向かって改めて「俺がかわいくてびっくりしますよ」と伝え、笑いを誘っていた。

映画『ぐるりのこと。』ストーリー

生まれたばかりの子の死をきっかけにうつになる妻・翔子(木村多江)と、彼女にただ寄り添いつづける法廷画家の夫・カナオ(リリー・フランキー)。何があっても決して離れない1組の夫婦の、バブル崩壊後の90年代初頭から9.11テロに至るまでの10年を、90年代に世間を震撼させたさまざまな社会的事件を背景に描く物語。

『ハッシュ!』後、自らうつになった経験を振り返り、「人はどうしたら希望を持てるのだろう?」と自問した橋口亮輔がたどりついた、「人と人とのつながりのなかにしか希望は生まれない」という答えがここにある。

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