東京ナイトマーケット実行委員会は、7月1日から5日まで開催する「星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット」の出演アーティストやDJ参加店舗を発表した。ライブステージには→Pia-no-jaC←やフレンズ、LA SEÑASらが出演するほか、渋谷のクラブ店舗によるDJブースや大道芸パフォーマンス、30店舗以上のグルメが楽しめる。

「星と太陽のマーケット」は、「東京ナイトマーケット」のスピンオフイベント。2023年の初開催以来人気を集める東京ナイトマーケットの魅力を凝縮しつつ、音楽やグルメ、カルチャーをゆったりと楽しめるイベントとして開催される。前回5月開催時にはテレビやSNSでも話題となり、国内外から多くの来場者が訪れたという。

ライブやDJ、大道芸など多彩なコンテンツを展開

ライブステージでは、→Pia-no-jaC←やフレンズが初出演するほか、LA SEÑASをはじめ、ソウルやラテンミュージックなど多彩なアーティストが登場する。

DJブースでは、宇田川カフェ別館やClub Malcolm、Organbar、Ruby Roomなど渋谷のクラブ店舗が日替わりで参加。イベント終了後には、参加店舗でアフターパーティーも予定している。

また、大道芸エリアでは、スタチューパフォーマンスを初導入。会場内では複数のパフォーマーが日替わりで出演し、イベントを盛り上げる。

グルメエリアには30店舗以上が出店。人気のステーキやピザに加え、タコスやハンバーガー、冷たいスイーツなど、夏にぴったりのメニューを提供する。

「星と太陽のマーケット」開催概要

開催日：2026年7月1日（水）～7月5日（日）

時間：平日16:00～22:00、土日14:00～22:00

会場：代々木公園 ケヤキ並木

主催：東京ナイトマーケット実行委員会、LD&K、アースガーデン／有限会社en

後援：渋谷区

協力：一般財団法人渋谷区観光協会

なお、2026年10月21日から25日には「東京ナイトマーケット」の開催も予定されている。